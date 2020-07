Come scegliere l’auto usata più sicura del 2020: ecco la lista dei modelli con i più alti punteggi di affidabilità e sicurezza

L’acquisto di un’auto usata in genere si basa su criteri molto variabili in base ai gusti, al budget e alle esigenze personali. Oltre a verificare se un’auto usata ha i km scalati, l’attenzione si concentra sempre più anche sulle migliori auto usate più sicure. Ecco la lista dei 65 modelli del 2020 tra le auto usate più affidabili e sicure in caso d’incidente.

LE MIGLIORI AUTO USATE PIÙ SICURE DEL 2020

Scegliere un’auto usata tra le migliori è un’ottima strategia di acquisto che mette al riparo da brutte sorprese. Per questo l’IIHS e Consumer Reports hanno condiviso i risultati delle loro indagini per definire la lista delle 65 auto usate migliori ma anche più sicure. Lo studio si basa sui punteggi assegnati da CR alle auto con meno guasti meccanici e sui rating di sicurezza delle auto dell’Insurance Institute for Highway Safety. L’aspetto più interessante della ricerca è che al di là dei modelli di auto usate, in parte prevalentemente USA, si può capire come scegliere tra le auto usate più sicure fino a 20 mila dollari (poco meno di 17 mila euro).

COME SCEGLIERE L’AUTO USATA PIU’ SICURA

Per capire qual è l’auto usata più sicura, IIHS e CR ha stretto il cerchio dei modelli imponendo specifiche caratteristiche. Le auto usate migliori del 2020 dovevano rispondere ai seguenti requisiti:

– Controllo di stabilità ESC di serie;

– I migliori punteggi medi nel numero di problemi tecnici e avarie nelle indagini di CR;

– Buone valutazioni nei crash test IIHS frontale, small overlap, resistenza tetto e poggiatesta;

– Almeno 4 stelle nei crash test NHTSA (l’agenzia governativa USA per la sicurezza dei trasporti);

– Distanza di frenata su asciutto non superiore a 44 metri da 96 km/h.

Tra le auto usate più sicure consigliate da IIHS e CR, i modelli europei con un costo a partire da 4.200 euro sono:

– Mazda 3;

– Subaru Impreza;

– Kia Niro hybrid and plug-In hybrid;

– Toyota Corolla;

– Honda Insight;

– Subaru Crosstrek;

– Toyota Prius Prime;

– Subaru Legacy;

– Subaru Outback;

– Honda Accord;

– Volkswagen Jetta;

– Mazda CX-5;

– Mazda 6;

– Volkswagen Passat;

– Audi A3;

– BMW Serie 3;

– Mazda CX-3;

– Mazda CX-9;

– Honda CR-V;

– Subaru Forester;

– Toyota RAV4;

– Honda HR-V;

– Hyundai Kona;

– Audi Q3;

– Kia Sorento;

– Nissan Murano;

Hyundai Santa Fe.

Qui puoi vedere la lista completa delle 65 auto usate migliori e quelle più sicure del 2020.

AUTO USATE PER NEOPATENTATI

Bisogna fare una doverosa precisazione, innanzitutto considerando che alcuni allestimenti potrebbero essere diversi tra il mercato europeo e quello USA. Poi non bisogna dimenticare che se l’auto sarà utilizzata anche da neopatentati, in Italia ci sono specifici limiti che restringono il cerchio delle auto usate migliori. In particolare un’auto per neopatentati deve rispettare queste disposizioni:

– potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t;

– 70kW di potenza massima;

ecco nel dettaglio la lista 2020 di tutte le auto e i modelli per neopatentati.