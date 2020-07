Verifica Storico Revisione: come controllare i km di un’auto usata

Controllare i km di un’auto usata è molto facile con la verifica dello storico revisione auto: ecco la guida passo-passo al controllo ultime revisioni di un’auto

Sapere come controllare i km di un’auto usata è fondamentale per proteggersi da una grossa fregatura. La verifica dello storico revisione auto in questo ci viene in aiuto, con i limiti del caso che vedremo qui sotto. In questa guida vedremo come verificare i km di un’auto usata non attraverso l’ultima revisione effettuata, ma facendo un controllo dei km dell’auto usata nelle ultime revisioni superate.

VERIFICARE LE ULTIME REVISIONI DI UN’AUTO USATA

Cosa ci serve per la verifica km auto usata? Niente altro che collegarsi a Il Portale dell’Automobilista. La piattaforma del Ministero dei Trasporti infatti offre molti servizi agli automobilisti, anche senza l’obbligo di registrazione. Tra questi c’è anche la verifica ultima revisione auto con i km rilevati dal Responsabile Tecnico. Ma non è il caso che ci interessa oggi. Noi vogliamo sapere come si fa la verifica dello storico revisione per capire se a un’auto hanno scalato i km. Bene, si può fare, ma in questo caso è necessario fare la registrazione gratuita alla piattaforma. Vediamo come si fa e cosa cambia rispetto al controllo dell’ultima revisione auto. Per la registrazione su Il Portale dell’Automobilista (come cittadino o come impresa), bisogna collegarsi al sito e inserire i dati personali. Nulla di particolarmente complicato, visto che si tratta d’informazioni note come data di nascita, indirizzo, codice fiscale, ecc. L’unica che quasi nessuno conosce a memoria è il numero di patente. Attenzione: è importante inserirlo correttamente per sapere utili informazioni come:

– quanti punti restano sulla patente;

– pratiche per il rinnovo online;

– ricevere l’avviso di scadenza della patente via SMS o email;

– ecc.

VERIFICA STORICO REVISIONI AUTO: COME FARE

Dopo aver fatto la registrazione su Il Portale dell’automobilista, bisogna attivare il profilo cliccando sul link che arriva via email e poi si potrà accedere a tanti utili servizi. Perché è importante registrarsi? Perché senza registrazione si potrà vedere solo l’ultima revisione effettuata su un’auto o una moto cliccando su “Servizi on-line”. Per la verifica dello storico revisione bisogna quindi procedere dall’area utente, cliccando su “Accesso ai servizi” e poi “Verifica Revisioni Effettuate”, come mostra l’immagine sotto.

I passi successivi consistono nel selezionare rispettivamente:

– Tipo di veicolo (auto, moto, altro);

– Inserire la targa del veicolo per la verifica dei km;

– Inserire il numero di sicurezza nell’apposito spazio.

Lo schermo vi mostrerà le ultime revisioni effettuate dal veicolo di cui vogliamo sapere i km rilevati. Se la registrazione è avvenuta come cittadino privato, il servizio mostrerà solo le ultime 2 revisioni effettuate da giugno 2018. Prima di questa data, infatti, la registrazione dei km dei veicoli alla revisione auto non era uno standard a livello nazionale.

CONTROLLARE I KM DI UN’AUTO USATA DALLO STORICO REVISIONI

Come capire se a un’auto hanno scalato i km dalla verifica revisione auto? Se controllando i km rilevati dal Responsabile Tecnico ci sono incongruenze, con numeri che diminuiscono nel tempo anziché aumentare, questo è un campanello d’allarme. Tuttavia non si può certo avere l’assoluta certezza se un’auto usata ha i km scalati solo dallo storico della revisione auto. Potrebbe infatti capitare che il quadro strumenti sia stato sostituito con uno di recupero o nuovo, ma in tal caso il proprietario dovrà dimostrare l’intervento con una certificazione redatta dall’officina che ha riparato l’auto. Se i km dell’auto alle ultime revisioni non sono incrementali, sicuramente potrete chiedere chiarimenti al proprietario. Da lì in poi capirete se è in buona fede (e può dimostrarlo) o il rischio di comprare un’auto usata con i km scalati è dietro l’angolo.