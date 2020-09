Le auto più rubate tra i brand premium nel 2020

I ladri d’auto rischiano meno e solo per auto premium: tra le auto più rubate in Germania, i modelli ibridi interessano sempre di più con un valore inferiore

Quando si parla di auto più rubate, spesso si pensa ai modelli più venduti che finiscono, a pezzi, sul mercato nero dei ricambi auto. Le statistiche dei furti auto 2020 in Germania rivelano però che la tendenza spinge sempre più i ladri a rischiare per i brand premium. Ecco le auto più rubate nel 2020 e i modelli meno rubati dai ladri.

SUV MA ANCHE IBRIDE TRA LE AUTO CHE INTERESSANO AI LADRI

Comprare un SUV, a prescindere dalla marca, espone inevitabilmente al rischio di furto, mentre nell’ultimo anno in Germania sono sempre meno le auto rubate di brand tedeschi. Lo rivela il rapporto dell’Associazione Assicurazioni Tedesche (GDV) riportato dall’ADAC sui furti di veicoli assicurati in Germania. Nel 2019 i ladri hanno causato un danno economico di 280 milioni di euro, ma in calo del 5,4% rispetto all’anno precedente. L’aspetto curioso, oltre ai numeri dei furti auto, è che la tendenza dei ladri è rubare auto più costose ma anche ibride. Le auto coperte da assicurazione sottratte ai proprietari sono state 14.229, con un valore medio di 19.600 euro. Una media di 39 auto rubate al giorno. Clicca la tabella qui sotto per vederla a tutta larghezza.

LE AUTO PIU’ RUBATE PER BRAND

Tra le auto più rubate in Germania, è scontato che i brand tedeschi siano in testa, come lo sono le auto FCA tra i modelli più rubati in Italia. Nell’ultimo anno però i ladri sembrano meno attratti dai modelli Volkswagen, Bmw, Audi e Mercedes. La riduzione più marcata è per Bmw e Mini (-20% di auto rubate rispetto al 2018). Degno di nota è invece il balzo di Ford tra le auto più rubate: +34%, seguita da Renault (quasi +14%) e da Toyota (+10,2%). Numericamente è Volkswagen il brand delle auto più rubate (quasi 2600 unità), seguito da Audi, Bmw e Mercedes sopra le mille unità. Clicca la tabella qui sotto per vederla a tutta larghezza.

I MODELLI PIU’ RUBATI IN GERMANIA

L’auto più rubata in Germania nel 2019 è la Bmw X6, ma non è la più costosa. Il primato infatti va alla Land Rover Velar che costa alle assicurazioni un risarcimento di oltre 57 mila euro. Le 10 auto assicurate più rubate in Germania confermano che i SUV, soprattutto quelli più costosi vanno letteralmente a ruba. Ma anche una tendenza che potrebbe accentuarsi con la diffusione di auto ibride ed elettrici. Sorprende come la Toyota Prius + sia più rubata di una Range Rover, pur avendo un valore inferiore alla metà. E’ probabile che l’elevato contenuto di rame, il costo di sostituzione di una batteria al litio e i componenti elettrificati creeranno nuove dinamiche anche tra i furti d’auto. Ma con la connettività sempre più integrata potrebbe non essere così semplice trapiantare componenti codificate da un’auto all’altra. Lo scopriremo nei prossimi mesi.