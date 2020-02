Solo 4 auto rubate su 10 sono state ritrovate in Italia nel 2019: continua a crescere il numero di SUV che spariscono tra le 10 auto più rubate

I furti auto in Italia tornano a crescere: secondo il rapporto annuale sulle auto rubate da criminali specializzati, in media meno del 40% viene ritrovata e restituita al proprietario. Eccola mappa dei furti auto le 10 auto più rubate in Italia nel 2019.

FURTI AUTO IN ITALIA, DOVE FINISCONO LE AUTO RUBATE

Sono 287 le auto rubate in Italia mediamente ogni giorno, un numero che vede alcune regioni più calde quando si parla di furti auto e modelli anche inaspettatamente ritrovati tra le 10 auto più rubate. I sistemi keyless senza chiave sono una porta aperta per i ladri d’auto specializzati, secondo l’analisi di LoJack. Sono sufficienti 30 secondi per eludere il sistema di sicurezza originario dell’auto e portarla via. Il 25% delle auto (per lo più SUV e modelli premium) vengono rubati utilizzando apparecchiature hitech. Secondo il rapporto basato su dati del Ministero dell’Interno e di report internazionali sui furti, delle oltre 105 mila auto rubate in Italia, almeno 63 mila sono sparite verso Albania, Serbia, Slovenia, Africa, Brasile o Estremo Oriente. Incluse le auto rubate per cannibalizzarle e vendere i ricambi auto sul mercato nero.

LE REGIONI DOVE SPARISCONO E VENGONO RITROVATE PIU’ AUTO RUBATE

Tra le regioni italiane che detengono il primato per le auto più rubate c’è la Campania (oltre 21.500 furti auto), seguita da Lazio (19.232), Puglia (17.818), Lombardia (13.004) e Sicilia (12.920). In queste regioni il tasso di recupero di auto rubate è molto inferiore al 50%, significa che oltre 1 auto rubata su 2 non torna più a casa. Tra le regioni dove il fenomeno dei furti auto sembrerebbe più controllato ci sono la Liguria (83% di recupero), l’Emilia Romagna e Veneto (71%), Umbria (62%), la Toscana (58%). Quali sono le auto più rubate e i modelli di auto più appetibili ai ladri? In media i SUV, secondo il rapporto, soprattutto quelli che mantengono un medio-alto valore sul mercato o al di sopra dei 20 mila euro.

UTILITARIE E SUV TRA LE AUTO PIU’ RUBATE IN ITALIA

Tra le 10 auto più rubate in Italia sbalordisce la presenza dell’intramontabile Fiat Uno, un furto ritenuto più di emergenza, per la facilità con cui si presta come veicolo pret a portèr, che un furto programmato. La classifica delle auto più rubate in Italia negli ultimi 12 mesi rispecchia a grandi linee quella delle auto nuove più vendute. Segno che questi veicoli servono a rifornire il mercato illegale dei ricambi, piuttosto che a trarre profitto da utilitarie. In testa ci sono infatti Fiat Panda, Fiat 500, Fiat Punto e Lancia Ypsilon. Nella classifica riservata ai SUV più rubati in Italia la Nissan Qashqai, la Range Rover Sport e la Range Rover Evoque, sono in cima ai modelli di Sport Utility Vehicle più amati dai ladri.