Le auto più affidabili in Europa: l’indagine in 9 Paesi

Quali sono le auto più affidabili che ricorrono meno spesso al soccorso stradale o all’officina per un guasto? Un’indagine condotta da Altroconsumo su un campione di 30.000 automobilisti provenienti da 9 Paesi europei, rivela che alcuni Brand dei Costruttori giapponesi si confermano ai vertici della classifica sull’affidabilità delle auto. Ma l’indagine rivela anche i Brand auto ritenuti meno affidabili e quali sono i costi di manutenzione sostenuti dai proprietari.

L’ANALISI DELL’AFFIDABILITA’ DELLE AUTO NELL’INDAGINE DI ALTROCONSUMO

L’indagine sull’affidabilità delle auto ha coinvolto automobilisti provenienti dall’Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Per gli automobilisti l’affidabilità è il criterio prioritario per il 38% nel processo di acquisto dell’auto. Al secondo posto per importanza c’è il prezzo, indicato dal 14% degli intervistati, mentre le esigenze personali e familiari sono al terzo posto e prioritarie per il 10% del campione.

L’affidabilità di un’auto è stata valutata dal metodo di indagine di Altroconsumo attraverso un indice che deriva dalle risposte ricevute dai consumatori tra maggio e luglio 2023. Tra i dati rilevanti ci sono informazioni su marca, modello, età dell’auto, chilometri percorsi e tipi di guasti riscontrati, a condizione che l’età dell’auto fosse compresa tra almeno 6 mesi e non oltre 12 anni. Le risposte sono state utilizzate per calcolare un punteggio di affidabilità su una scala da 0 a 100.

LE MARCHE AUTO PIÙ AFFIDABILI E I GUASTI PIÙ COMUNI

Le marche auto giapponesi sono in testa alla classifica sull’affidabilità, con Lexus al primo posto seguita da Honda, Mitsubishi, Nissan e Mazda. Tuttavia, anche marchi europei come Mini, Bmw, Porsche, Audi e Mercedes-Benz hanno ottenuto ottime valutazioni. I guasti più comuni segnalati riguardano:

problemi alle componenti elettriche ;

; al sistema frenante ;

; alla combustione del motore.

In particolare, i modelli di Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Opel, Renault e Skoda sono stati maggiormente colpiti da problemi elettrici. Mentre guasti al sistema frenante sono risultati più frequenti su vetture Citroën, Ford, Lancia, Mazda, Opel, Skoda, Volkswagen e Volvo. Il 23% delle auto ha manifestato guasti nei primi due anni di vita, nel periodo di validità della garanzia auto. Globalmente, i proprietari si sono mostrati soddisfatti delle loro auto, secondo l’indagine, con tutte le marche valutate positivamente tranne Tesla che si distingue dal coro. La Tesla Model Y ottiene un punteggio molto alto sia in soddisfazione (92/100) sia in affidabilità (96/100). Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

COSTI DI MANUTENZIONE AUTO BRAND PREMIUM E MASS MARKET

Per quanto riguarda i costi di manutenzione, le auto premium come Mercedes-Benz e Audi richiedono spese annuali più elevate (in media 450 euro l’anno) rispetto a marchi più popolari come Lancia (200 euro) e Dacia (240 euro). Da qui deriva anche un punteggio di soddisfazione influenzato dalle spese di manutenzione che sono comunque allineate all’esclusività del Brand e del servizio. In questa indagine abbiamo confrontato i costi di manutenzione ordinaria delle 10 auto elettriche più diffuse in Italia.