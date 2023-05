Guida all’acquisto di un’auto nuova o usata

L’acquisto di un’auto nuova rappresenta un investimento da non prendere sottogamba: si tratta infatti di un’operazione piuttosto dispendiosa sia sul momento che nel lungo periodo, per non parlare del fatto che guidare un’auto che si reputa scomoda può diventare una vera tortura, specialmente se ci si ritrova costretti ad affrontare viaggi molto lunghi. Un’altra complicazione da affrontare al momento dell’acquisto è quella che riguarda i finanziamenti; come funzionano? Quali sono i requisiti per richiederli? Non sempre è facile districarsi fra tutta la documentazione necessaria. Un’auto quindi non può essere scelta solo in base all’aspetto o alla lettura veloce di qualche recensione online, ma deve essere selezionata accuratamente, cercando di approfondire ogni aspetto il più possibile. Ecco dunque qualche piccola dritta per scegliere un’auto nuova.

A COSA FARE ATTENZIONE NELLA SCELTA DELL’AUTO

Ognuno ha il proprio modello di auto del cuore, quello che si ritiene di incomparabile bellezza. Tuttavia, basarsi solo sull’aspetto del mezzo non è un buon criterio di scelta: ciò che rende un’auto confortevole e un saggio investimento di denaro non si vedono dall’esterno.

Come primo fattore, è importante verificare i consumi dell’automobile, per avere una stima approssimativa del costo mensile del carburante. I consumi delle auto vengono dichiarati sulla base di parametri decisi dall’Unione Europea e possono essere trovati nell’apposito libretto. Prima di acquistare una vettura, è fondamentale tenere conto non solo dei consumi, ma anche di tutte le spese che derivano dal fatto di possedere un’automobile. Fra queste ci sono il tagliando di manutenzione, il bollo auto e l’assicurazione.

Per quanto riguarda il tagliando di manutenzione, va da sé che sia molto importante per una guida sicura e confortevole. I costi del tagliando variano in base all’alimentazione dell’auto: i modelli a gas presentano un costo tendenzialmente maggiore rispetto a quelli a benzina o a diesel, nonostante il rifornimento a gas abbia un costo minore.

Il bollo auto, invece, rappresenta una vera e propria tassa di proprietà, che si paga per il semplice fatto di possedere un mezzo; il suo importo varia in base alla potenza dell’auto e alla tariffa stabilita dalla regione del proprietario. Il bollo auto va pagato una volta all’anno e, in media, si aggira attorno ai 150-200 euro.

Infine si avrà l’assicurazione Rc Auto sulla responsabilità civile, il cui costo dipende da numerosi fattori: da quanto tempo si è in possesso della patente (i neopatentati dovranno pagare l’inesperienza con un costo di assicurazione maggiore), l’età o il luogo in cui si risiede. Le offerte per l’assicurazione variano di compagnia in compagnia; prima dell’acquisto di un’auto è una buona idea consultare varie opzioni per trovare quella che più si adatta alle proprie esigenze.

Un’altra componente da non sottovalutare è quanto l’auto sia ecologica: le cosiddette macchine ecologiche sono progettate per ridurre al minimo l’inquinamento ambientale, riducendo l’emissione di sostanze nocive e promuovendo un uso più sostenibile delle risorse naturali attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguardia. Possedere un’auto di questo genere si rivela particolarmente importante, soprattutto in caso si viva in una grande città con una zona ZTL oppure si abbia la necessità di andarci per lavoro. In casi del genere è bene scegliere un’auto piuttosto ecologica, che permetta di circolare liberamente in ogni zona senza temere multe salate.

C’è poi un’ultima cosa da verificare prima di passare all’acquisto di un’auto nuova: gli optional. Infatti, controllare quali siano gli optional di serie e quali invece vanno pagati a parte (per esempio navigatore, wi-fi, cruise control e altro) evita di ritrovarsi brutte sorprese.

Tutti i fattori analizzati in precedenza guardano all’utilizzo dell’auto; tuttavia, per una scelta il più accurata possibile, è bene calcolare anche il prezzo dell’ipotetica vendita dell’auto nel caso che, in futuro, si avesse l’esigenza di venderla. Su questa componente incidono la notorietà del marchio dell’auto, le sue condizioni, e molti altri fattori. Per avere un’idea del valore futuro della propria auto basterà fare una breve ricerca in rete.

COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO AUTO

Il finanziamento auto rappresenta un sistema di pagamento alternativo che prevede il rimborso totale della cifra dell’auto più qualche interesse attraverso delle comode rate mensili. Ci sono diverse modalità per ottenere il prestito: molti si rivolgono alla propria banca di riferimento, ma sempre più spesso i consumatori si affidano a portali online di comparazione che permettono di mettere a confronto diverse offerte e scegliere la più conveniente. Ad esempio, su Prestiti.it è possibile richiedere un finanziamento auto, sia per una vettura nuova che usata, inserendo alcuni dati personali e inviando direttamente la richiesta alla banca che offre la proposta più vantaggiosa.

Anche le modalità di finanziamento possono essere numerose nell’acquisto dell’auto: si può scegliere tra cessione del quinto dello stipendio, prestiti personali, finanziamento a tasso zero in concessionaria o leasing (pratica attraverso la quale si ‘prende in affitto’ l’auto per un periodo di tempo limitato).

ACQUISTARE UN’AUTO USATA: REGOLE GENERALI

I consigli elencati nel paragrafo precedente possono essere applicati all’acquisto di ogni tipo di veicolo; per quanto riguarda le auto usate, però, ci sono delle ulteriori regole alle quali è bene prestare attenzione.

Molte persone infatti ritengono conveniente l’acquisto di auto usate e, in effetti, si può notare un vantaggio di prezzo considerevole rispetto all’acquisto di un’auto nuova. Per evitare spiacevoli incidenti, però, è necessario controllare con occhio particolarmente attento tutti gli aspetti più tecnici dell’auto usata, per esempio il contachilometri e tutte le informazioni fornite dal venditore; se queste non dovessero corrispondere con la realtà dei fatti si potrebbero avere delle spiacevoli complicazioni.

Prima di tutto, se si desidera acquistare un’auto usata si dovrebbero preferire i venditori professionisti ai privati; in caso insorgessero problemi con i primi, infatti, si può fare fede al Codice del Consumo che prevede una serie di garanzie. Opzione ancora migliore sarebbe affidarsi direttamente a un concessionario, che si occupa non solo della vendita, ma anche dell’assistenza e del rapporto diretto con la casa di produzione dell’auto. In questo caso si va sul sicuro, ma il prezzo sarà maggiore.

In caso si decida comunque di affidarsi a un privato, prima dell’acquisto del mezzo è buona norma controllare che non ci siano opere burocratiche in corso (come, per esempio, ipoteche e fermi amministrativi). Per verificare questa informazione basterà consultare, di persona, online o attraverso agenzie specializzate, il Pubblico registro automobilistico, detto PRA.

Un altro elemento che non può non essere controllato è il contachilometri: per verificare i reali chilometri che un’auto ha percorso ci si può affidare al Portale dell’Automobilista, una risorsa online: tutto ciò che c’è da conoscere è il numero di targa del mezzo e il chilometraggio dell’ultima revisione.

Ultimo ma non per importanza, è fondamentale verificare le condizioni nelle quali è stata lasciata l’auto, controllando che non siano presenti segni di usura. Grazie a questi accorgimenti, si potrà procedere all’acquisto dell’auto in tutta sicurezza.