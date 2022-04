Le auto più affidabili e i guasti più frequenti del 2022 secondo l’ADAC

Ecco i guasti auto più frequenti secondo l’ADAC e perché la batteria si scarica più spesso anche su alcune delle auto più affidabili del 2022

Le auto più affidabili secondo l’ADAC sono i modelli che hanno richiesto meno volte l’intervento del soccorso stradale. Quando la squadra di soccorso non ha potuto risolvere il problema sul posto l’auto è stata rimorchiata in officina. Anche per questo l’analisi dell’Automobile Club Tedesco rivela anche quali sono i guasti più frequenti del 2022. Senza particolari sorprese la batteria di avviamento scarica è da sempre la causa principale di panne secondo l’ADAC, ma negli ultimi 2 anni c’è stata un’impennata delle richieste.

INDAGINE ADAC SUI GUASTI AUTO 2022

I guasti auto più frequenti del 2022 sono emersi dall’analisi ADAC delle richieste di soccorso dell’ultimo anno di 132 modelli di auto diverse con età tra 3 e 10 anni, quindi immatricolate dal 2012 al 2019. Per una rappresentazione più veritiera del parco circolante, sono stati valutati solo i modelli venduti in almeno 10 mila unità per ogni anno. Sono state escluse dall’indagine quindi:

– le auto vendute con volumi inferiori a 10 mila unità l’anno;

– difetti e cause di panne provocati dal proprietario, come il serbatoio del carburante vuoto o per cause non riconducibili all’auto, come la foratura di uno pneumatico;

I GUASTI AUTO PIU’ FREQUENTI SECONDO L’ADAC

Prima di vedere quali sono le auto più affidabili del 2022 per tipologia, ecco quali sono i guasti auto più frequenti e dopo quanti anni si verificano in media dall’immatricolazione. La batteria scarica, come anticipato è la principale causa di panne nelle auto, nonostante l’affidabilità sia aumentata notevolmente, di pari passo con l’elettronica di bordo. L’ADAC infatti sostiene che su alcune auto la strategia dei Costruttori di esaltare il comfort e l’esperienza utente va spesso a discapito della batteria. Un esempio molto diffuso è l’attivazione del sistema infotainment quando l’auto rileva la smart key e apre le porte anche prima che il conducente accenda il motore. In questo modo si velocizza l’inserimento della destinazione nel navigatore, ma a lungo andare la batteria di avviamento ne risente. Ecco di seguito quali sono i problemi più frequenti rilevati nel 2021:

– Batteria avviamento scarica: 46,2%. “Nei primi anni le batterie tendono a causare meno problemi, mentre a 7 anni si può considerare arrivata ormai a fine vita”;

– Carrozzeria, sterzo, freni, telaio, trasmissione: 14,8%;

– Alternatore, motorino d’avviamento, cablaggi, Impianto d’illuminazione: 10,3%. “Aumentano esponenzialmente dal quarto anno”;

– Pneumatici: 7%. “Le gomme danneggiate sono solitamente il risultato di errori di guida iniziali (marciapiedi) con la nuova auto. Dal terzo anno dopo l’immatricolazione, la % scende prima bruscamente e poi lentamente”;

– Sistema alimentazione carburante: 3,1%. “Compaiono statisticamente solo a partire da un’età del veicolo di 10 anni per poi diventare sempre più frequenti”;

– Impianto di raffreddamento e Climatizzatore: 1,9%;

– Impianto di scarico, Filtro antiparticolato e Catalizzatore: 1,2%. “Si verificano più frequentemente nelle auto degli anni dal 2007 al 2013”;

LE AUTO PIÙ AFFIDABILI DEL 2022 SECONDO L’ADAC

Dalle statistiche ADAC 2022 sui guasti, 46 modelli risultano estremamente affidabili (contrassegnate con il colore verde). All’estremo opposto invece 5 modelli sono risultati più cagionevoli di guasti (colore rosso) da richiedere il carroattrezzi. Qui sotto abbiamo individuato le 5 auto più affidabili secondo l’ADAC, suddivise per tipologia.

Citycar più affidabili del 2022

– Volkswagen up!;

– Toyota Aygo;

– Skoda Citigo;

– Fiat 500;

– Opel Adam;

Auto piccole più affidabili del 2022

– Mini One;

– Suzuki Vitara;

– Suzuki Swift;

– Citroën C3;

– Renault Captur;

Auto medie piccole più affidabili del 2022

– Mitsubishi ASX;

– Volvo XC40;

– BMW Serie 2;

– BMW X1;

– BMW X2;

Auto medie più affidabili del 2022

– BMW X3;

– Volvo XC60;

– Audi Q5;

– Audi A5;

– Mercedes Benz GLC;

Auto premium più affidabili del 2022

– Volkswagen Touareg;

– BMW Serie 5;

– BMW X5;

– Audi A6;

– Mercedes Benz Classe E;