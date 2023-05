Le auto più affidabili del 2023 secondo l’ADAC

Anche quest’anno l’Automobile Club Tedesco ha pubblicato la lista delle auto più affidabili del 2023. Si tratta dei modelli che hanno richiesto meno volte l’intervento del soccorso stradale. Rispetto all’anno precedente, le richieste di soccorso nel 2022 sono diminuite, ma è aumentato il numero di auto elettriche e ibride in panne, per oltre il 50% a causa della batteria 12 V non funzionante. Proprio la batteria di avviamento scarica continua ad essere la causa principale di panne anche per le auto ICE. Ecco i dettagli dell’ultimo rapporto ADAC sull’affidabilità delle auto.

L’INDAGINE ADAC SUI GUASTI AUTO

I guasti auto più frequenti del 2023 sono emersi dall’analisi ADAC delle richieste di soccorso dell’ultimo anno di 155 modelli di auto diverse con età tra 3 e 10 anni, quindi immatricolate dal 2013 al 2020. Per una rappresentazione più veritiera del parco circolante, sono stati valutati solo i modelli venduti in almeno 7 mila unità in 2 anni (prima era 10 mila l’anno). Sono state escluse dall’indagine quindi:

le auto vendute con volumi inferiori a 7 mila unità;

unità; difetti e panne provocati dal proprietario, come il serbatoio del carburante vuoto o per cause non riconducibili all’auto, come la foratura di uno pneumatico.

I GUASTI AUTO PIU’ FREQUENTI SECONDO L’ADAC

Prima di vedere quali sono le auto più affidabili del 2023, ecco quali sono i guasti auto più frequenti e dopo quanti anni si verificano dall’immatricolazione:

batteria avviamento scarica : 43,2%;

: 43,2%; motore ( iniezione, carburante, accensione, sensori ): 23,8%;

( ): 23,8%; alternatore, motorino d’avviamento , cablaggi, Impianto d’illuminazione: 10,8;

, cablaggi, Impianto d’illuminazione: 10,8; pneumatici : 8,4%;

: 8,4%; chiavi, serrature e immobilizzatore : 7,2%;

: 7,2%; carrozzeria, sterzo, freni, telaio, trasmissione: 7,0%.

L’ADAC ha confrontato anche la frequenza dei difetti tra auto ICE e auto elettriche immatricolate nel 2020. “La maggior parte degli esperti si aspetta che le auto elettriche abbiano meno guasti rispetto ai motori a combustione. La ragione della tesi è, in primo luogo, che ci sono molte meno parti che potrebbero rompersi”, spiega l’ADAC. Negli ultimi 2 anni i componenti auto che hanno provocato problemi degni di nota sono:

pneumatici (1,1 per 1000 auto EV – 1,6 per 1000 auto ICE). L’ADAC però non esclude che le gomme delle auto EV possano resistere meno nel tempo sotto il peso maggiore dei veicoli;

(1,1 per 1000 auto EV – 1,6 per 1000 auto ICE). L’ADAC però non esclude che le gomme delle auto EV possano resistere meno nel tempo sotto il peso maggiore dei veicoli; chiavi, serrature e immobilizzatore (0,2 per 1000 auto EV – 0,6 per 1000 auto ICE);

(0,2 per 1000 auto EV – 0,6 per 1000 auto ICE); motore, gestione motore, sistema alta tensione (0,2 per 1000 auto EV – 1,3 per 1000 auto ICE).

LE AUTO PIÙ AFFIDABILI DEL 2023 SECONDO L’ADAC

Dalle statistiche ADAC 2023 sui guasti, abbiamo individuato le 5 auto più affidabili secondo l’ADAC, suddivise per tipologia.

Citycar più affidabili del 2023

Suzuki Ignis; Toyota Aygo; Fiat 500; Volkswagen up!; Kia Picanto.

Auto piccole più affidabili del 2023

BMW i3; Mini One; Suzuki Vitara; Seat Arona; Skoda Kamiq.

Auto medie piccole più affidabili del 2023

BMW X1; BMW X2; Mini Clubman; Audi Q3; BMW Serie 1.

Auto medie più affidabili del 2023

BMW Serie 3; Mercedes Classe C; Audi A4; BMW X3; Mercedes GLC.

Auto premium più affidabili del 2023