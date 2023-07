Le auto nuove non piacciono: design e prestazioni irrilevanti

Per la prima volta nella storia quasi trentennale dello studio JD Power US Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL), l’industria automobilistica si trova di fronte a un calo decisivo della soddisfazione dei proprietari di auto nuove. I risultati dello studio del 2023 rivelano una tendenza che JD Power ha definito preoccupante: 9 caratteristiche principali su 10 sono meno soddisfacenti, a parte il risparmio di carburante che è più apprezzato di 15 punti rispetto all’anno precedente. Ecco tutti i dettagli dell’indagine.

CLIENTI INSODDISFATTI DI 9 CARATTERISTICHE SU 10 DELLE AUTO NUOVE

Lo studio US APEAL 2023 di JD Power si basa sulle risposte di 84.555 proprietari di nuovi veicoli MY 2023 che sono stati intervistati dopo 90 giorni di proprietà. Lo studio integra il JD Power US Initial Quality Study SM (IQS) sulla qualità iniziale percepita dai clienti e il JD Power US Tech Experience Index (TXI) Study, che invece è focalizzato sulle tecnologie più apprezzate dai clienti USA. In questo caso, la survey misura l’attaccamento emotivo dei proprietari e il livello di entusiasmo per il loro nuovo veicolo. Lo studio APEAL ha chiesto ai proprietari di valutare 37 caratteristiche, che vanno dal comfort che provano quando si siedono al posto di guida all’euforia quando premono l’acceleratore.

SOLO 1 CLIENTE SU 2 APPREZZA IL SISTEMA INFOTAINMENT DELL’AUTO

Tra le caratteristiche meno entusiasmanti per i clienti di auto nuove ci sono i sistemi infotainment, nonostante la connettività sia un settore in cui le Case auto stanno investendo sempre di più per proporre servizi acquistabili on-board. Secondo JD Power, solo il 56% dei proprietari preferisce utilizzare il sistema integrato, in calo rispetto al 70% nel 2020. In media chi utilizza il sistema infotainment lo fa per:

chiamate telefoniche, 45%;

telefoniche, 45%; riconoscimento vocale , 37%;

, 37%; navigazione GPS 43%.

“Nonostante le innovazioni tecnologiche e di design che i produttori inseriscono nei nuovi veicoli, i proprietari sono tiepidi nei loro confronti. Innovazioni come i pad di ricarica, le app del veicolo e le funzionalità audio avanzate dovrebbero migliorare l’esperienza di un proprietario, – afferma Frank Hanley, direttore del benchmarking automobilistico presso JD Power – ma questo non succede quando si verificano problemi. La soddisfazione in calo dovrebbe essere un segnale di avvertimento per i produttori che devono capire meglio cosa vogliono veramente i proprietari nei loro nuovi veicoli”.

RISULTATI DELL’INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

I risultati dell’indagine JD Power mostrano che la soddisfazione dei clienti è orientata in modo diversificato verso caratteristiche, dotazioni e Brand. Ecco i risultati in sintesi:

Android Automotive , i modelli dotati di AAOS con Google Automotive Services (GAS) ottengono un punteggio più alto nella categoria dell’infotainment rispetto a quelli senza AAOS.

, i modelli dotati di AAOS con Google Automotive Services (GAS) ottengono un punteggio più alto nella categoria dell’infotainment rispetto a quelli senza AAOS. Nonostante i prezzi in calo della benzina, si allarga il divario nella soddisfazione tra veicoli ICE (758) e BEV (797), riguardo ad autonomia ed efficienza ;

(758) e (797), ; La soddisfazione per Tesla diminuisce di 9 punti (878), ma rimane uno dei marchi più apprezzati.

diminuisce di 9 punti (878), ma rimane uno dei marchi più apprezzati. Jaguar è ​​al primo posto tra i marchi premium con un punteggio di 887, seguita da Land Rover (883) e Porsche (883) al secondo posto in parità, mentre BMW (878) è al quarto posto.

è ​​al primo posto tra i marchi premium con un punteggio di 887, seguita da (883) e (883) al secondo posto in parità, mentre (878) è al quarto posto. Dodge è al primo posto tra i marchi del mercato di massa per il quarto anno consecutivo, con un punteggio di 887. A seguire ci sono poi Ram (873) e GMC (858) al terzo.

Clicca le immagini sotto per vederle a tutta larghezza.