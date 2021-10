Auto nuove tecnologiche: per il 51% dei proprietari sono soldi sprecati

Oltre la metà degli automobilisti USA spende soldi per auto nuove con tecnologie che poi non utilizza: i risultati del sondaggio e la classifica dei brand

Le auto tecnologiche spesso sono preferite a modelli meno hitech, ma secondo l‘indagine di JD Power US Tech Experience Index (TXI) non sempre tanta tecnologia trova un pubblico pronto ad utilizzarla. Oltre il 50% dei proprietari di auto nuove negli USA ha dichiarato di non utilizzare una tecnologia su 3 nei primi 90 giorni di possesso dall’acquisto. L’indagine decreta anche quali sono le auto nuove più tecnologiche del 2021 per Brand. Ecco i dettagli del sondaggio e la classifica a fine articolo.

AUTO NUOVE TECNOLOGICHE MA SPESSO INCOMPRESE

La tecnologia sulle auto nuove è la ragione principale per cui gli acquirenti scelgono un modello rispetto a un altro (vedi Tesla). Quando però la tecnologia non viene compresa, apprezzata a utilizzata appieno rischia di ridursi solo a un costo. “I prezzi dei nuovi veicoli sono ai massimi storici, in parte a causa di un maggiore livello di contenuti”, afferma Kristin Kolodge, direttore esecutivo JD Power. “Questo va bene se i proprietari ottengono un vantaggio a fronte dei soldi spesi, ma alcune funzionalità sembrano uno spreco per molti proprietari”. L’indagine rileva che gli utenti spesso affermano di non aver bisogno delle tecnologie che non utilizzano. Il 61% dei proprietari non ha mai utilizzato le funzioni digitali di acquisto di bordo. Il 52% afferma di non aver mai utilizzato la tecnologia di comunicazione wireless, per citarne alcune tra le più diffuse.

TESLA AL TOP MA FUORI CLASSIFICA TRA LE AUTO NUOVE HI-TECH

Tra le auto nuove più tecnologiche, Tesla è in assoluto la più apprezzata, anche se il punteggio non è in graduatoria. Il punteggio non ufficiale di Tesla è 668/1000 ma la Casa automobilistica non soddisfa i criteri di classificazione. A differenza di altri produttori, Tesla non concede a JD Power il permesso di intervistare i suoi clienti nei 15 Stati in cui vende veicoli. Per cui il punteggio di Tesla viene calcolato sulla base di un campione di sondaggi negli altri 35 stati.

LA CLASSIFICA 2021 DEI BRAND AUTO NUOVE PIU’ TECNOLOGICHE

Genesis (Hyundai Motor Group) si colloca al primo posto tra le auto nuove premium con un punteggio dell’Innovation Index di 634 (la media è 478). A seguire Cadillac (551) e solo al terzo posto un Brand commercializzato anche in Europa con Volvo (550), poi BMW (545) e Mercedes-Benz (523). Di seguito i brand che si sono distinti per una specifica tecnologia e sotto la classifica completa:

– Hyundai Elantra, premiata per la tecnologia di avviso del traffico trasversale anteriore;

– Kia K5 per la connettività dell’assistente virtuale;

– Lexus IS per la tecnologia di frenata di emergenza automatica in retromarcia;

– Ram 1500 per la tecnologia dello specchietto retrovisore digitale;

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle auto nuove più tecnologiche a tutta larghezza.