Alfa Romeo è in testa ai Brand Premium per la qualità negli USA

Alfa Romeo è uno dei Brand che ha saputo meglio assecondare il mercato distinguendosi per la qualità percepita dai clienti. Nell’indagine di JD Power si è piazzata in testa alla classifica dei migliori Brand Premium per il minor numero di problemi riscontrati dagli acquirenti nei primi mesi di proprietà. Ecco tutti i dettagli dell’indagine e quali sono le altre Marche che si sono distinte meglio o peggio.

L’INDAGINE JD POWER SULLA QUALITA’ DELLE AUTO NUOVE NEGLI USA

Dal suo ritorno negli States Alfa Romeo ha risalito la china per tornare ad essere emblema di sportività negli USA. Il report dell’indagine US Initial Quality Study 2023 di JD Power conferma una crescita di problemi lamentati dai clienti delle case automobilistiche, ma anche un miglioramento di molti Brand, tra cui proprio Alfa Romeo e altri. Lo studio sulla qualità delle auto vendute negli USA condotto da febbraio a maggio 2023 si basa sulle risposte di 93.380 acquirenti e locatari di nuovi veicoli MY 2023. La classifica ai paragrafi seguenti è stata costruita sulle risposte ottenute dai consumatori a 223 domande in 9 categorie:

infotainment;

caratteristiche, controlli e display;

esterni;

assistenza alla guida;

interni;

propulsore;

sedili;

esperienza di guida;

climatizzatore.

Lo studio è stato ideato per fornire ai produttori di auto informazioni utili a identificare problemi e desideri dei clienti nell’ottica di migliorare la qualità dei veicoli. Il punteggio è indicato come in altre indagini JD Power in PP100, vuol dire numero di problemi ogni 100 veicoli venduti. Quindi, minore è il numero, migliore è la qualità percepita dai clienti. Ma quali sono i problemi più frequente? Vediamoli nel dettaglio.

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI LAMENTATI DAI CLIENTI SULLA QUALITA’ AUTO

Secondo le risposte fornite dai proprietari USA, i problemi relativi all’esperienza di guida sono mediamente diminuiti, ma crescono i problemi legati a tecnologie per la sicurezza e il comfort di bordo. Il maggiore aumento è associato a problemi con funzioni, controlli e display (+3,2 PP100), seguito dall’infotainment (+2,3 PP100). Ecco una sintesi dei problemi maggiori:

maniglie per l’ apertura delle portiere , 7 modelli su 10 tra i più problematici sono veicoli elettrici ;

, 7 modelli su 10 tra i più problematici sono ; sistemi di sicurezza , i problemi riscontrati dai proprietari nell’assistenza alla guida sono aumentati di 1,8 PP100. In particolare Lane Departure Warning/Lane Keeping Assistance (7,2 PP100) e il Forward Collision Warning/Automatic Emergency Brake (5,0 PP100);

, i problemi riscontrati dai proprietari nell’assistenza alla guida sono aumentati di 1,8 PP100. In particolare Lane Departure Warning/Lane Keeping Assistance (7,2 PP100) e il Forward Collision Warning/Automatic Emergency Brake (5,0 PP100); sistema operativo Android Automotive (AAOS), 29,6 PP100, esclusi i sistemi di mirroring per Android Auto o Apple CarPlay;

(AAOS), 29,6 PP100, esclusi i sistemi di mirroring per Android Auto o Apple CarPlay; ricarica wireless dello smartphone, +1,1 PP100.

ALFA ROMEO E’ MIGLIOR BRAND AUTO PREMIUM NEL 2023

L’analisi di JD Power fa emergere che i marchi con il più costante miglioramento sono Maserati (73 PP100 di miglioramento), Alfa Romeo (68 PP100 di miglioramento) e Ram (45 PP100 di miglioramento). Nella classifica complessiva che si può vedere di seguito si distinguono:

Dodge con il punteggio in assoluto più alto in qualità (140 PP100);

con il punteggio in assoluto più alto in qualità (140 PP100); Ram , il migliore per il mercato di massa (141 PP100);

, il migliore per il mercato di massa (141 PP100); Alfa Romeo , in testa per qualità nel segmento delle auto Premium (143 PP100);

, in testa per qualità nel segmento delle auto Premium (143 PP100); General Motors riceve il maggior numero di riconoscimenti per modelli di auto;

riceve il maggior numero di riconoscimenti per modelli di auto; Chevrolet e Kia , il maggior numero di riconoscimenti per segmento;

e , il maggior numero di riconoscimenti per segmento; lo stabilimento Tahara Lexus di Toyota Motor Corporation, che produce Lexus IS, Lexus LS e Lexus NX, riceve il Platinum Plant Quality Award per l’assenza di problemi legati alla progettazione.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.