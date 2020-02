Le 10 auto nuove più vendute in Italia a gennaio 2020

A gennaio 2020 calano le immatricolazioni di auto nuove e raddoppiano le elettriche e ibride: ecco le 10 auto nuove più vendute in Italia

Le 10 auto più vendute in Italia a gennaio 2020 contano meno utilitarie e SUV rispetto al mese dello scorso anno: in totale sono state vendute 155.528 auto nuove. Gli italiani hanno acquistato ancora meno auto a benzina, diesel e GPL, mentre le auto a Metano, ibride ed elettriche vendute a gennaio fanno registrare numeri positivi. Ecco quali sono le 10 auto più vendute ad inizio 2020 per marca e modello.

SEMPRE MENO DIESEL E GPL TRA LE AUTO PIÙ VENDUTE

“Dopo la ripresa delle vendite registrata a partire dallo scorso settembre e un dicembre in crescita a doppia cifra (+12,5%), il mercato dell’auto apre il 2020 con segno negativo (-5,9%), commenta Paolo Scudieri Presidente ANFIA. E’ così che il mercato auto apre il 2020, con immatricolazioni sempre più orientate all’elettrico/ibrido e vendite di auto diesel che non erano così basse dal 2001. Tra le auto nuove vendute in Italia a gennaio 2020 le auto ibride, incluse le ricaricabili, ed elettriche (PEV) raddoppiano quasi i volumi rispetto a gennaio 2019. Lo riporta l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica elaborando i dati del Ministero dei Trasporti.

LE 10 AUTO NUOVE PIÙ VENDUTE IN ITALIA PER MARCA E MODELLO

Le auto mild hybrid (come Fiat Panda e Fiat 500 in commercio dal 2020) e full hybrid aumentano del 74% con una quota di mercato del 9,2%. Le auto nuove Plug-in a gennaio 2020 sono quasi 5 volte quelle vendute a gennaio 2019: aumentano le immatricolazioni sia delle elettriche (BEV: +546% e 1,2% di quota), che delle ibride plug-in (PHEV: +269% e 0,8% di quota). In totale le auto a ridotte emissioni superano per la prima volta una quota del 2% dell’immatricolato. Le auto nuove diesel vendute a gennaio 2020 calano del -8%, come le auto a benzina (-3%, quota 47%) e le auto a GPL (-21%, quota 6,2%).

LE MARCHE DI AUTO NUOVE PIÙ VENDUTE IN ITALIA A GENNAIO 2020

Le auto nuove più vendute a gennaio 2020 perdono una quota di super-utilitarie (Fiat Panda e Fiat 500) e utilitarie (Lancia Ypsilon). Ma diminuiscono anche i SUV di tutte le dimensioni e le auto di lusso rispetto a gennaio 2019. Aumentano invece le immatricolazioni di monovolume (+9%) e di auto sportive (+17%). Tra le auto nuove vendute in Italia a gennaio 2020, i marchi di FCA (sono esclusi Ferrari e Maserati) totalizzano quasi 40 mila immatricolazioni (+0,2%), con una quota di mercato del 25,6%. Sono positivi anche i numeri di Fiat (+5,6%), Ferrari (+50%), DR (+28,8%) e Lamborghini (+39,1%).