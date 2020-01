Jaguar Land Rover presenta il sedile per “allenarsi” guidando

Un sedile per allenarsi guidando l’auto è l’idea di Jaguar Land Rover contro la vita sedentaria e per chi trascorre molte ore al volante

Un sedile per allenarsi guidando è l’ultima tecnologia presentata da Jaguar Land Rover per il benessere di guida. Secondo le stime 1 persona su 4 nel mondo fa una vita sedentaria e molte ore passate al volante creano seri rischi per la salute. La soluzione Jaguar Land Rover: stimolare il cervello e il corpo con il sedile che simula un allenamento mentre si guida.

PERCHE’ UN SEDILE PER ALLENARSI DA JAGUAR LAND ROVER

A leggerla così sembrerebbe uno degli annunci televisivi che promettono addominali stando seduti sul divano, ma l’idea del sedile Jaguar Land Rover si basa su fondamenti ben diversi. Dai dati 2018 del Dipartimento dei Trasporti, i conducenti del Regno Unito coprono una media di 146 miglia a settimana. Mentre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1,4 miliardi di persone vivono stili di vita sempre più sedentari. Da questi presupposti è stato concepito il sedile “morphable”, sviluppato e testato dalla divisione Body Interiors Research di Jaguar Land Rover.

COME FUNZIONA IL SEDILE ATTIVO PER LE LAND ROVER

Il sedile per allenarsi guidando di JLR utilizza una serie di attuatori nella schiuma del sedile per creare micro-regolazioni costanti. Questi stimoli muscolari fanno pensare al cervello che si sta camminando durante la guida e possono essere adattate individualmente a ciascun guidatore e passeggero. Il sedile “morphable”, fa parte dell’impegno di Jaguar Land Rover per migliorare il benessere dei passeggeri con l’innovazione. Altre soluzioni sono state sviluppate per ridurre gli effetti della cinetosi e l’implementazione della tecnologia della luce ultravioletta per fermare la diffusione di raffreddori.

UNA PASSEGGIATA SIMULATA DAL SEDILE JAGUAR LAND ROVER

Alla base del funzionamento del sedile per allenarsi guidando, c’è la simulazione del ritmo della camminata tramite oscillazione pelvica. Questo movimento secondo Jaguar Land Rover può aiutare a mitigare i rischi per la salute di stare seduti troppo a lungo. E’ chiaro che a monte deve esserci anche l’impegno di stare seduti in auto nella posizione corretta. In questo modo oltre a prevenire il mal di schiena in auto, si è sicuri che in caso d’incidente anche cinture di sicurezza e airbag possono proteggere al meglio gli occupanti.