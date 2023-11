Risarcimento danni da auto pirata: quali documenti servono?

Ci domandiamo in questo articolo quali sono i passi da fare per ottenere il risarcimento danni da auto pirata. Si tratta infatti di una situazione che presenta delle particolarità rispetto a un comune incidente stradale. Quello con un automobilista identificabile e regolarmente coperto da una polizza assicurativa. Non è un caso che la normativa vigente abbia previsto l’istituzione di un Fondo di Garanzia al fine di ottenere il risarcimento danni. Ma la sua attivazione non è automatica. A dimostrazione della delicatezza della questione, la giurisprudenza si è espressa in diverse occasioni. Ha definito in maniera chiara non solo quali documenti servono per ottenere il risarcimento danni da auto pirata. Ma anche quali sono prioritari.

RISARCIMENTO DANNI DA AUTO PIRATA E IL RUOLO DEL FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada provvede al risarcimento danni da auto pirata. Lo fa dunque nel caso di un incidente provocato dal conducente di un veicolo a motore che si è dato alla fuga o da chi ha circolato senza la copertura assicurativa obbligatoria. Questo meccanismo esclude fin dall’inizio la possibilità di identificare un responsabile e richiedere direttamente il risarcimento. Secondo una pronuncia del Tribunale di Locri, il Fondo è tenuto a compensare il danno anche nel caso in cui la vittima non presenti una denuncia-querela alle forze dell’ordine contro il conducente pirata. Secondo la giurisprudenza calabrese, non spetta al danneggiato il compito di investigare sull’identità del fuggitivo. In sintesi, basta dimostrare che il danno è derivato dall’incidente, senza necessità di valutare la diligenza della vittima nel tentare di identificare il responsabile. Il motivo? La confusione del momento può impedire di memorizzare dati come il numero di targa o il modello del veicolo in fuga. Il Tribunale di Napoli ha quindi riconosciuto il risarcimento a una persona investita da una moto pirata, nonostante la mancanza di una denuncia-querela. Secondo i giudici napoletani, la denuncia è solo un indizio e non pregiudica la possibilità di stabilire il nesso causale tra l’incidente e il danno subito.

DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DANNI DA AUTO PIRATA

Nel caso di un incidente stradale con un’auto pirata, specialmente quando si verifichino lesioni gravi, le autorità competenti procedono con i rilievi del caso. Da parte sua, la vittima dell’incidente è chiamata a raccogliere prove dettagliate che confermino inequivocabilmente che il sinistro sia stato causato da un veicolo pirata. In pratica da un conducente che non si è fermato per prestare soccorso. In particolare deve documentare con precisione i danni materiali attraverso foto e fatture di riparazione, nonché le lesioni subite, attingendo a certificati rilasciati dal pronto soccorso e a qualsiasi documentazione che attesti il pagamento di visite specialistiche, esami diagnostici, prescrizioni di terapie, esami e cure.

QUALI SONO I DOCUMENTI PIÙ IMPORTANTI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DANNI DA AUTO PIRATA

Il valore legale del certificato del pronto soccorso è stato sancito da una sentenza della Cassazione secondo cui il documento redatto dal medico intervenuto nell’ambito dell’unità di emergenza assume una preminenza superiore rispetto a una testimonianza diretta. E in certi casi può persino smentirla. Per la Suprema Corte spetta al giudice di merito valutare la questione in base al peso delle testimonianze presentate. Il referto medico emesso da un professionista del pronto soccorso, sottoscritto in qualità di pubblico ufficiale, costituisce una prova legale. Anche nel caso in cui contrasti parzialmente con le dichiarazioni dei testimoni oculari in merito all’incidente. In buona sostanza, in caso di versioni divergenti riguardo alle lesioni riportate da un guidatore coinvolto in un incidente stradale, il peso legale del verbale medico prevale sulla narrazione dei testimoni.

A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA AUTO PIRATA

Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente causato da un veicolo pirata bisogna presentare la richiesta alla compagnia assicurativa identificata come la responsabile designata dal Fondo di Garanzia nella specifica giurisdizione. L’assicuratore è tenuto a effettuare il pagamento del risarcimento e quindi a ottenere il rimborso corrispondente dal Fondo di Garanzia.