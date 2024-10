Incidente A4 adesso: viabilità e chiusure in tempo reale

L’autostrada A4 è un’arteria strategica del nostro Paese perché ‘taglia’ orizzontalmente la pianura padana, e quindi gran parte del nord Italia, collegando Torino con Trieste e passando per città come Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Padova e Venezia, solo per citarne alcune. Con i suoi 524 km è la terza autostrada italiana per lunghezza dopo la A1 e la A14 e una delle più trafficate in assoluto: di conseguenza è inevitabilmente teatro di incidenti con relativa chiusura delle tratte interessate per ripristinare la viabilità. Se sei in viaggio (o stai per metterti in marcia) e hai sentito dai canali di informazione che c’è stato un incidente sulla A4 adesso, puoi informarti in tempo reale sul traffico e sulle eventuali chiusure grazie a numerosi servizi online che ti presentiamo nelle prossime righe.

AUTOSTRADA A4: TRAFFICO E INCIDENTI IN TEMPO REALE

A differenza delle già citate A1 e A14, che sono gestite interamente da Autostrade per l’Italia, l’autostrada A4 è gestita da ben cinque concessionarie diverse: SATAP nel tratto tra Torino e Milano, Autostrade per l’Italia tra Milano e Brescia, Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova nel tratto tra Brescia e Padova, Concessioni Autostradali Venete tra Padova e Venezia e Passante di Mestre, e infine Società Autostrade Alto Adriatico nel tratto tra Venezia e Trieste. Ciò significa che ognuna di questa società ha un suo sistema per comunicare agli utenti le informazioni sulla viabilità, dove verificare il traffico in tempo reale e le eventuali chiusure della rete a seguito di un incidente.

Per avere notizie su un incidente avvenuto adesso sulla A4 ti basta selezionare l’apposito servizio, su browser o app, in base al luogo di interesse. Ad esempio se stai per immetterti nella tratta della A4 tra Brescia e Padova, utilizza i tool messi a disposizione dal gestore competente su quella tratta.

INCIDENTE A4 ADESSO: INFORMAZIONI CON CCISS – VIAGGIARE INFORMATI

Le informazioni su un eventuale incidente sulla A4 puoi trovarle anche con Viaggiare Informati, il servizio del CCISS che fornisce in tempo reale le condizioni del traffico e della viabilità sulle strade e sulle autostrade italiane. Presso la centrale operativa del CCISS è attivo il call center telefonico del numero di pubblica utilità 1518, totalmente gratuito e attivo 24/7. Chiamando questo numero, sia da telefonia fissa che mobile, puoi ricevere non soltanto informazioni, in real time, sulle condizioni di traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, ma puoi anche rivolgere domande più specifiche ed effettuare rilievi e segnalazioni sul traffico. Le informazioni del CCISS sono disponibili anche sul sito internet del centro di coordinamento, scaricando l’app ufficiale iCCISS disponibile per dispositivi Android e iOs, oppure su X (ex Twitter) tramite l’account @CCISS_Ministero.

INCIDENTE A4 OGGI: INFO IN REAL TIME SU GOOGLE MAPS

Una app fondamentale per controllare in tempo reale il traffico sulla A4 dopo un incidente è ovviamente quella di Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.