Incentivi Taxi e NCC: richieste dal 17 giugno 2024, come fare

Partono finalmente gli incentivi per taxi e NCC previsti dal nuovo schema dell’Ecobonus auto 2024. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la circolare con le indicazioni operative e la modulistica per richiedere il contributo. Le domande per prenotare gli incentivi, che riguardano l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 con bonus raddoppiato, si potranno inoltrare dalle ore 10:00 del 17 giugno 2024 sul sito dedicato all’iniziativa.

INCENTIVI TAXI E NCC: CHI PUO RICHIEDERE LO SCONTO RADDOPPIATO

In ottemperanza alle disposizioni del decreto Asset, che ha introdotto la maggiorazione del contributo statale per l’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2 da adibire al servizio taxi, il DPCM 20 maggio 2024 ha stabilito che, nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto vincitore del bando per le nuove licenze taxi (come quello lanciato di recente dal Comune di Milano) e assegnatario delle stesse, a partire dal 25 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 vede raddoppiarsi il contributo per l’acquisto di autovetture M1 previsto dal medesimo DPCM.

Il contributo per l’acquisto dei veicoli è raddoppiato, inoltre, per le seguenti categorie:

titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

INCENTIVI TAXI E NCC 2024: IMPORTO DEI CONTRIBUTO

Per quanto scritto sopra, i contributi a favore dei titolari di licenza taxi, degli assegnatari delle nuove licenze e dei soggetti autorizzati a svolgere il servizio NCC, sono i seguenti:

AUTO ELETTRICHE NUOVE

(fascia di emissioni 0-20 g/km – prezzo massimo 42.700 €)

Importo degli sconti:

12.000 euro (senza rottamazione)

18.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

20.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

22.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

AUTO IBRIDE PLUG-IN NUOVE

(fascia di emissioni 21-60 g/km – prezzo massimo 54.900 €)

Importo degli sconti:

8.000 euro (senza rottamazione)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

12.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

16.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

AUTO TERMICHE NUOVE

(fascia di emissioni 61-135 g/km – prezzo massimo 42.700 €)

Importo degli sconti:

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

4.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Per questa misura a favore di taxi e NCC sono disponibili complessivamente 20 milioni di euro. Inoltre la misura viene riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura “de minimis”.

L’auto da avviare alla demolizione deve risultare intestata all’acquirente della nuova da almeno 12 mesi. Contestualmente c’è l’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato con gli incentivi taxi e NCC 2024 per almeno 24 mesi. Stabilito in 270 giorni il termine massimo per immatricolare la vettura prenotata.

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI PER TAXI E NCC DAL 17 MAGGIO 2024

La circolare 12 giugno 2024 del Mimit spiega che le prenotazioni degli incentivi per Taxi e NCC possono essere inseriti sulla piattaforma informatica dell’Ecobonus, che nel frattempo sarà stata appositamente aggiornata, a decorrere dalle ore 10:00 di lunedì 17 giugno 2024.

La procedura di prenotazione dell’incentivo riguarda esclusivamente il rivenditore/concessionario, che in base alla disponibilità del fondo riceve conferma della prenotazione effettuata. L’acquirente del veicolo invece non deve far nulla perché lo sconto, se disponibile, viene applicato automaticamente sul prezzo di acquisto.

Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, è necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio regime di aiuto “de minimis” (scarica modulo qui) e la Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi (scarica modulo qui).

Sulle prenotazioni saranno effettuate le verifiche volte ad accertare il rispetto degli obblighi connessi alla

normativa de minimis e ulteriori controlli per accertare la completezza e la regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del

mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.