Incentivi su biciclette e monopattini contro il Coronavirus

In arrivo Incentivi su biciclette, monopattini ed e-bike per agevolare la mobilità sostenibile durante la Fase 2 del Coronavirus

Purtroppo dovremo convivere a lungo con il Coronavirus e nei prossimi mesi la fruizione dei mezzi pubblici non sarà affatto semplice, oltre che non priva di rischi (anche se autobus, treni e taxi saranno sanificati quotidianamente). Pertanto chi era abituato a spostarsi con il trasporto pubblico dovrà pensare a mezzi alternativi. L’automobile, certo. Ma anche biciclette e monopattini elettrici. Che usufruiranno quasi certamente di incentivi sull’acquisto, come richiesto da diversi sindaci (Beppe Sala e Virginia Raggi in testa) e come anticipato dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli in un’intervista al Corriere della Sera di oggi.

I MEZZI DI TRASPORTO NELLA FASE 2 DEL CORONAVIRUS

Con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, in calendario dal 4 maggio, molte aziende riapriranno e moltissime persone torneranno al lavoro. Inoltre è previsto un graduale allentamento delle restrizioni sugli spostamento. Significa che ci sarà molta più gente in giro, tuttavia i mezzi pubblici non potranno garantire il massimo delle proprie capacità poiché dovranno rispettare le rigide misure igienico-sanitarie (“Viaggeranno al massimo col 50% dei posti occupati”, ha precisato la ministra). C’è quindi il rischio che nelle ore di punta si creino pericolosi e quanto mai inopportuni, in questo periodo, ingorghi e assembramenti. Per questo il MIT sta predisponendo una sorta di piano per ridurre al minimo i disagi.

ZTL APERTE PER EVITARE INGORGHI NELLE ORE DI PUNTA?

“Nelle città dove i mezzi pubblici viaggiavano sovraffollati”, ha spiegato la ministra De Micheli al Corriere, “diventerà fondamentale differenziare gli orari di lavoro. Sulla base dei dati Istat riferiti alle 8 principali città italiane, il maggior numero di passeggeri si ha fra le 7:10 e le 7:40. Bisognerà quindi decongestionare questa fascia oraria. Come? Purtroppo non si possono aumentare bus e metro, non ci sono i tempi per farlo nell’immediato. Al massimo sarà aumentata la frequenza negli orari di punta”. Ci vogliono quindi soluzioni alternative. “I sindaci avranno facoltà di aprire le ZTL (in realtà molti lo hanno già fatto, ndr) perché si andrà al lavoro soprattutto in auto e poco con i mezzi. E al ministero stiamo predisponendo alcune misure legislative per agevolare la circolazione della mobilità sostenibile”.

IN ARRIVO INCENTIVI PER BICICLETTE (ANCHE ELETTRICHE) E MONOPATTINI

Tra cui, come anticipavamo, incentivi per biciclette e monopattini elettrici. “Modificheremo il Codice della Strada per consentire l’apertura di piste ciclabili in via transitoria anche con la sola segnaletica orizzontale, anticipando delle risorse. E nel prossimo decreto legge (presumibilmente si riferisce al decreto Aprile, ndr) ci saranno incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini”. Da capire ovviamente la portata, ma è comunque un primo passo. Anche perché, fino a quando non sarà terminata la paura del contagio, i mezzi di proprietà torneranno a essere più utilizzati di quelli in condivisione. E questo vale anche per auto e moto.