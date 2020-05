Mezzi pubblici e Fase 2: linee guida del Ministero per viaggiare sicuri

Come prendere i mezzi pubblici nella Fase 2: le linee guida del Ministero della Salute per viaggiare sicuri durante l'emergenza Coronavirus

Dopo l’allentamento del lockdown per l’inizio della Fase 2, molte persone sono tornate a spostarsi con i mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per altre situazioni di necessità. Tuttavia l’intero sistema di trasporto pubblico resta un contesto a rischio di aggregazione piuttosto alto, o addirittura molto alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione. Per questo motivo, tenuto anche conto che la trasmissione del Covid-19 è sicuramente diminuita ma non è certo scomparsa, è necessario che i passeggeri quando usano bus, tram, metro o treni rispettino alcune regole fondamentali per evitare il contagio e proteggere la salute di tutti. A tal proposito il Ministero della Salute ha preparato delle linee guida con le raccomandazioni per i viaggiatori, che vi proponiamo qui di seguito.

MEZZI PUBBLICI E FASE 2: SALUTE DEL PASSEGGERO

Innanzitutto non è prudente usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute, come febbre, tosse e raffreddore. Tra l’altro il DPCM del 26 aprile 2020 impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. Inoltre coloro che sono sottoposti alla misura della quarantena o che sono risultati positivi al Coronvirus hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

ACQUISTO DEI BIGLIETTI

Acquistare, se possibile, i biglietti dei mezzi pubblici in formato elettronico online o tramite app. Arrivare con il biglietto già pronto è infatti un ottimo modo per evitare l’attesa ai distributori automatici o alle rivendite, limitando il contatto stretto con persone e oggetti. Numerose città, soprattutto quelle più grandi, permettono di comprare i biglietti ordinari’ e gli abbonamenti via sms o con app, mentre in alcune metropolitane (per esempio a Milano) si può pagare con carta contactless direttamente ai tornelli.

SEGNALETICA SPECIFICA

Nelle stazioni dei treni e delle metropolitane e presso molte fermate di bus e tram hanno realizzato, o stanno realizzando, percorsi guidati, tramite uno specifico sistema di segnaletica, per aiutare i passeggeri a raggiungere velocemente i mezzi evitando ogni possibile assembramento. Prevista anche l’installazione di un sistema di annunci sonori, anche a bordo dei mezzi.

RISPETTO DELLE DISTANZE

In tutte le fasi del viaggio è necessario mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri passeggeri, dal personale viaggiante e dal conducente. Le indicazioni e i segnali (verticali e orizzontali) alle fermate e a bordo dei mezzi sono utili anche per rispettare la giusta distanza. Importante: per evitare affollamenti l’accesso ai mezzi è consentito solo fino a quando non viene raggiunto il numero massimo di passeggeri consentito. Pertanto una vettura già piena può saltare una fermata (nel caso occorre aspettare il mezzo successivo), e allo stesso modo una corsa può essere sospesa se a bordo non sono rispettate le norme sul distanziamento.

PORTE DI ACCESSO E PROTEZIONE DEL CONDUCENTE

Per rispettare il distanziamento sui mezzi pubblici dove il conducente non è già isolato in una cabina (come sui treni e in molti tram) viene delimitata un’area di guida inaccessibile al pubblico. In ogni caso bisogna sempre evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. La salita e la discesa dei passeggeri è consentita solo dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

POSTI SUI MEZZI

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti. In molte città si sono attrezzati indicando in maniera specifica quali posti si possono occupare e quali no. Preferire i posti a sedere ai posti in piedi, ove previsti.

USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Durante il viaggio è sempre obbligatorio l’uso della mascherina per la protezione del naso e della bocca, inoltre alcune regioni prevedono pure i guanti monouso. Ma a prescindere dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, si consiglia di mantenersi sempre ad almeno un metro dagli altri e di non toccarsi il viso con le mani.