Incentivi auto elettriche già finiti: saranno rifinanziati?

Sono durati poco più di 9 ore gli incentivi per auto elettriche previsti con il nuovo Ecobonus statale 2024. La piattaforma per prenotare i contributi è stata aperta alle ore 10:00 del 3 giugno e alle 19:00 dello stesso giorno le risorse per autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km erano già finite, lasciando a bocca asciutta tanti utenti che già pregustavano di acquistare un’auto elettrica con un super sconto. Al punto che molti si chiedono se sarà possibile rifinanziare gli incentivi, magari attingendo dalla dotazione per autovetture plug-in hybrid che è poco richiesta.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE: 201,1 MILIONI ESAURITI IN POCHE ORE

Per l’acquisto di auto elettriche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva stanziato complessivamente 240 milioni di euro, ma una quarantina di milioni era già stata usata da gennaio a maggio con il vecchio schema degli incentivi. Il 3 giugno si è dunque partiti con 201,1 milioni di euro ma, come detto, sono bastate 9 ore per esaurire le risorse. Per ironia della sorte degli incentivi per auto elettriche che promettevano super sconti fino a 13.750 euro si è parlato per mesi, e poi la ‘festa’ è durata meno di metà giornata…

INCENTIVI AUTO 2024? MANCANO DELLE RISORSE?

Tuttavia ci sarebbe un piccolo ‘giallo’: l’UNRAE, l’autorevolissima Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, tramite il suo presidente Michele Crisci ha fatto notare che il giorno dell’apertura della piattaforma, ossia il 3 giugno 2024, non sarebbero stati resi disponibili tutti i fondi previsti per le autovetture, mancando ben 178,3 milioni. In attesa di ricevere l’eventuale spiegazione del Ministero, è possibile che i fondi mancanti siano in realtà quelli già usati da gennaio a maggio durante la prima fase dell’Ecobonus. Ma su questo punto attendiamo una conferma.

PERCHÉ GLI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE SONO FINITI COSÌ PRESTO?

Tornando invece al rapido esaurimento degli incentivi auto 2024 per le auto elettriche, la circostanza non deve sorprendere almeno per tre motivi: