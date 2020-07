Immatricolazioni auto nuove in Italia: -23% a giugno 2020

Le ibride ed elettriche continuano a crescere nelle immatricolazioni auto nuove in Italia: a giugno 2020 poco più di 132 mila vendite con i diesel e benzina in calo

Il mercato auto in Italia è lontano dai livelli dell’anno precedente: le immatricolazioni di auto nuove a giugno sono di oltre il 23% in meno. Mentre le vendite di auto in Italia stanno risalendo la china nel post lockdown, si fanno strada le auto elettrificate a spese di quelle tradizionali. Le auto a benzina, diesel, GPL e metano vendute a giugno 2020 sono in calo. Ecco i dati in dettaglio e quali sono le 10 auto più vendute in Italia a giugno.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN ITALIA: IL MERCATO IN STOCK

Le auto immatricolate a giugno 2020 sono poco più di 132 mila, in calo del -23% rispetto allo stesso mese del 2019. Una contrazione che deriva sostanzialmente dall’emergenza Coronavirus e dall’attività energica di smaltimento degli stock e degli ordini accumulati. “Senza stimoli al mercato, rischiamo di contare, a fine 2020, 1,2 milioni di nuove auto immatricolate, con un ribasso del 35% rispetto al 2019” commenta Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA “Per evitarlo, si proceda all’attuazione urgente di misure di breve termine: estensione dell’ecobonus alle auto con emissioni medie di CO2 fino a 95 g/km; premio temporaneo per auto e veicoli commerciali in stock (oltre 450.000 unità), con contestuale rottamazione”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN ITALIA PER ALIMENTAZIONE

Le auto nuove vendute a giugno 2020 mostrano ancora una volta che le immatricolazioni di auto elettrificate sono in costante crescita. A giugno 2020 le auto diesel si riducono del 35% e occupano la stessa quota in volume del mercato. Le auto a benzina calano del 29% nel mese e rappresentano il 40% del mercato di giugno. Trend negativo anche per le immatricolazioni di auto GPL (-19% con una quota mercato del 7%) e Metano (-11% con una quota mercato del 2,4%). Decisamente meglio invece per le immatricolazioni di auto ibride (+76% con una quota mercato dell’11%), ibride plug-in (+302% e 1,2% di quota) ed elettriche (+52% e con l’1,7% di quota). Qui sotto i numeri in dettaglio dei vari brand, clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN ITALIA: I 10 MODELLI PIÙ VENDUTI

Quali sono le auto nuove più vendute in Italia a giugno 2020? A eccezione dei SUV medio-grandi, calano le immatricolazioni di un po’ tutti i segmenti. Le super utilitarie e utilitarie diminuiscono del -35% e del -17%. Le auto medie calano del -26%. Perdono quota anche i SUV piccoli (non i medi e grandi però), le auto superiori (-59%), le auto di lusso (-31%) e le sportive (-51%). Ecco invece qui sotto le 10 auto nuove più vendute in Italia a giugno 2020. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.