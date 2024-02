Il Colore auto globale dell’anno 2024 sarà Starry Night

Sei curioso di sapere quale sarà il colore auto di tendenza quest’anno? Una delle principali aziende fornitrici di vernici per i costruttori di veicoli, ha pubblicato le sue previsioni basate su analisi di mercato e ha annunciato il colore auto globale dell’anno 2024.

COLORE AUTO 2024 SECONDO AXALTA

Axalta Refinish ha una lunga storia nel monitorare attentamente le tendenze del settore automobilistico per anticipare i cambiamenti nei gusti dei consumatori. Sebbene il colore auto dell’anno non rappresenti le scelte degli automobilisti, ha sicuramente un valore significativo nel definire le tendenze del design automobilistico. La società utilizza infatti il suo know how nel colore per aiutare i costruttori di automobili a identificare le tonalità che saranno più apprezzate dai clienti. Ogni anno, l’azienda seleziona un colore automobilistico globale dell’anno, basandosi su ispirazioni e approfondite ricerche condotte dagli esperti di colore e prodotto dell’azienda. Anche quest’anno sarà un colore con una base fredda che si è distinto anche negli anni precedenti.

STARRY NIGHT: IL COLORE AUTO GLOBALE 2024

Il colore auto globale 2024 di tendenza secondo l’azienda si chiama Starry Night (letteralmente Notte stellata), caratterizzato da scaglie blu chiaro e argento. “Questo colore evoca la profondità dell’universo e l’esplorazione dello spazio, trasmettendo un senso di avventura e ambizione. La tonalità nera di Starry Night è un’espressione di creatività audace, riflettendo la volontà di raggiungere nuovi traguardi nel design automobilistico”.

QUALI SONO I COLORI PIU’ SCELTI DAGLI AUTOMOBILISTI

Perché Starry Night? L’azienda spiega in un comunicato che questa tonalità ha una natura dinamica che trascende i confini degli stili di design classici e moderni. “Questo colore è in grado di integrarsi armoniosamente con una vasta gamma di altre tonalità, finiture, motivi e texture, offrendo ai progettisti automobilistici una flessibilità senza precedenti nella creazione di veicoli distintivi e affascinanti”. È anche vero che se le tonalità di blu e nero sono tradizionalmente associate ad auto premium, non sono tra quelli più scelti, vuoi per la facilità con cui si vedono i graffi sulla carrozzeria da nascondere o per la tendenza a rivelare velocemente ogni piccolo alone rimasto dopo il lavaggio. In Europa il blu è solo il 4° colore auto tra i più scelti nel 2023.