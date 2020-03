Togliere i graffi auto: rimedi, consigli ed errori da evitare

Togliere i graffi dall’auto da soli o portare l’auto dal carrozziere? Ecco cosa cambia: rimedi, consigli ed errori da evitare con le soluzioni fai da te

Dopo una “strusciata” da parcheggio o una manovra sbagliata la domanda più frequente è: si possono togliere i graffi dall’auto? La risposta, soprattutto nella buona riuscita, cambia molto tra una riparazione professionale e un rimedio fai da te. Cosa bisogna sapere per eliminare i graffi auto e lucidare la carrozzeria? Ecco i rimedi (da evitare), i consigli su come togliere i graffi in fai da te e gli errori da evitare con i graffi sulla carrozzeria.

COME CAPIRE SE SI POSSONO TOGLIERE I GRAFFI AUTO DA SOLI

Quando facciamo la scoperta di graffi sulla carrozzeria per prima cosa bisogna capire se il danno si può riparare in fai da te o se è meglio lasciar fare a un carrozziere professionista. Con l’aiuto dell’ADAC faremo chiarezza sulle case da fare o non fare provando a togliere i graffi auto da soli, e le valutazioni da fare prima di portare l’auto in officina. Prima di spendere soldi in prodotti poco efficaci con il rischio di peggiorare il danno, bisogna valutare profondità ed estensione dei graffi. La prima decisione è: provo a togliere i graffi da solo o porto l’auto in officina? Se passando delicatamente un’unghia sul graffio, è facile percepire il solco nella vernice o se l’estensione del danno è ampia, meglio rivolgersi ad un professionista. Leggi qui quanto costa verniciare un’auto in base al colore scelto su un’auto nuova.

TOGLIERE I GRAFFI DALL’AUTO CON POCA SPESA

Il motivo è dovuto al fatto che i diversi strati sono compromessi e lucidare i graffi in garage potrebbe non essere sufficiente. In tal caso contattate varie carrozzerie e chiedete se effettuano “Spot Repair”, cioè riparazioni limitate a piccole zone della carrozzeria. Normalmente lo Spot Repair permette di eliminare piccoli graffi o riparazioni senza verniciare aree estese. La riparazione non è complessa soprattutto sei i graffi si trovano all’altezza dei paraurti. Ma ricordate di confrontare il costo con una riparazione tradizionale e di fare una foto del danno prima della riparazione per poter confrontare il risultato.

I KIT PER ELIMINARE I GRAFFI DALL’AUTO

Eliminare i graffi auto in fai da te invece è tanto più facile quanto più leggeri sono i graffi o se serve solo togliere il colore lasciato dall’altra auto. Se i graffi sono più profondi potrebbero servire paste abrasive, e polish professionali venduti in quantità eccessive da rendere antieconomico l’intervento fai da te, rispetto a una lucidatura professionale. Se però l’auto ha molti anni e km e non volete spendere troppo, potete acquistare i kit ripara graffi dello stesso codice della vernice presso i colorifici o la rete ufficiale della Casa auto. Assicuratevi, seguendo comunque le istruzioni del kit, di:

– pulire dalla polvere la carrozzeria graffiata, altrimenti si formeranno altri graffi;

– pulire con un cotton fiocc imbevuto di alcol o solvente antisiliconico il graffio;

– coprire il graffio con uno strato di colore, passando il pennellino nella direzione del graffio;

– dopo aver lasciato asciugare passare il panno abrasivo incluso nel kit o una carta abrasiva di grana superiore a 1000 per livellare micro imperfezioni dello smalto;

– ripulire e passare con il pennellino la vernice protettiva trasparente.

TOGLIERE I GRAFFI DALLA CARROZZERIE: I RIMEDI FAI DA TE

Lucidare la carrozzeria con prodotti casalinghi senza spendere soldi è una delle idee più interessanti per i maghi del fai da te. Togliere i graffi auto dall’auto usando il dentifricio o usare lo smalto per unghie al posto della vernice adatta non sono i rimedi più adatti o sempre efficaci. Lucidare l’auto con il dentifricio, se nella pasta sono presenti cristalli grossolani di sali, può provocare altri graffi e peggiorare il danno. Mentre lo smalto per unghie sui graffi non è abbastanza resistente (al di là della differenza di colore) da poter sopportare i lavaggi e gli agenti atmosferici. Si sfalderebbe dopo poco anche solo a causa delle temperature fredde o calde. In generale comunque se i graffi sulla carrozzeria sono abbastanza profondi, è sempre meglio riparare l’auto che aspettare, poiché potrebbe formarsi della ruggine (non sui paraurti o parti in plastica) e aumentare ulteriormente il costo per eliminare i graffi auto.