Colori auto più scelti: bianco in testa nella classifica mondiale

La scelta del colore della carrozzeria è una fase fondamentale dell’acquisto dell’auto nuova e quando la palette dei Costruttori non è soddisfacente c’è sempre la possibilità ormai dilagante di ricorrere al Car wrapping per cambiare colore. Uno dei maggiori fornitori automotive di vernici ha pubblicato il Report con i colori auto più scelti in Europa e nel mondo. Nei paragrafi seguenti, puoi scoprire se hai fatto anche tu la scelta più azzeccata del momento.

COLORI AUTO PIU’ POPOLARI AL MONDO NEL 2022

Secondo il Global Color Popularity Report 2022 di Axalta, uno dei maggiori fornitori automotive di vernici al mondo, nel 2022 l’82% delle auto circolanti sono dei colori più tradizionali. Grigio, argento, bianco e nero sono i colori più diffusi, ma non pensate che la ragione sia nel costo più basso. La maggiore diffusione delle tonalità basate sul bianco è dovuta alla diversificazione delle tinte. Tant’è che il colore bianco perlato è sempre un optional da pagare a parte, e rende più costose anche le riparazioni in carrozzeria, mentre il bianco pastello è quasi sempre gratis. Dall’indagine emerge che il bianco è il colore preferito ovunque nel mondo, tranne che in Europa.

COLORI AUTO PIU’ POPOLARI PER PAESE: IL BIANCO È IN TESTA

In Europa il colore più popolare delle auto circolanti nel 2022 è il grigio (27%). Ecco invece quali sono i colori auto più scelti in Africa, Asia, Cina, Corea del Sud, Europa, Giappone, India, Nord America, Sud America. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Colori auto più scelti in Africa nel 2022:

Bianco 39%

Grigio 20%

Nero 11%

Silver 9%

Blu 8%

Colori auto più scelti in Asia nel 2022:

Bianco 40%

Nero 21%

Grigio 15%

Silver 7%

Blu 6%

Colori auto più scelti in Cina nel 2022:

Bianco 43%

Nero 26%

Grigio 16%

Blu 5%

Rosso 3%

Colori auto più scelti in Corea del Sud nel 2022:

Bianco 34%

Grigio 24%

Nero 16%

Blu 9%

Rosso 6%

Colori auto più scelti in Europa nel 2022:

Grigio 27%

Nero 22%

Bianco 21%

Blu 11%

Silver 9%

Colori auto più scelti in Giappone nel 2022:

Bianco 38%

Nero 18%

Silver 10%

Blu 9%

Grigio 7%

Colori auto più scelti in India nel 2022:

Bianco 35%

Silver 32%

Grigio 13%

Rosso 6%

Marrone 6%

Colori auto più scelti in Nord America nel 2022:

Bianco 30%

Grigio 20%

Nero 19%

Blu 11%

Silver 9%

Colori auto più scelti in Sud America nel 2022:

Bianco 39%

Silver 19%

Grigio 18%

Nero 10%

Rosso 6%

COLORI AUTO PIU’ POPOLARI: COME SONO CAMBIATI NEGLI ULTIMI 70 ANNI

Il report mostra anche un interessante panoramica anche del trend che ha riguardato le preferenze degli automobilisti in fatto di colori auto. In Europa si è assistito a una transizione da colori caldi (rosso nel 1980) a nero (dal 1988 fino alla fine degli anni ‘90) al bianco (diventato più popolare solo tra il 2013 e il 2018) infine al grigio. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.