Idee regalo Natale 2020: consigli utili per appassionati di auto

Ecco cosa regalare a un appassionato di auto e non: le idee regalo Natale 2020 più utili e le alternative ai soliti regali

Se le idee regalo di Natale 2020 scarseggiano perché magari credi di aver già regalato di tutto allora possiamo darti qualche consiglio che potrebbe rivelarsi molto utile. Ecco una guida con i consigli e le idee regalo Natale 2020 divisi in base alla persona cui è destinato il vostro dono. Ecco cosa regalare a Natale a mamma e papà, al fidanzato/a o ad amici: le idee regalo Natale suddivise per destinatario e tipo di regalo.

COSA REGALARE A NATALE: IDEE E CONSIGLI PRELIMINARI

Prima di passare alle idee regalo di Natale, vediamo qualche consiglio utile per fare un regalo utile alla persona che si ama. Regola numero 1 è non chiederti “Cosa posso regalare a Natale?”. Orienta la tua scelta in base destinatario e cerca di capire quali sono i suoi interessi più recenti. Una situazione frequente alle ricorrenze è ricevere lo stesso regalo da più persone. Puoi evitarlo, ad esempio, proponendo ad altri amici e familiari di contribuire, sapere se hanno in mente di fare lo stesso regalo, ma anche confrontarsi sulle idee regalo di Natale. Se invece stai pensando a cosa regalare a Natale spendendo poco, allora dovrai metterci più impegno per essere originale e noi ti daremo una mano con le idee regalo Natale 2020 per appassionati di auto (e non).

IDEE REGALI NATALE 2020 ORIGINALI: COSA RAGALARE A MAMMA O PAPA’

Di idee regalo Natale a tema auto ce ne sono tantissime, ma non per forza bisogna pensare ai soli appassionati della guida. Ecco perché vedremo cosa regalare a mamma, papà o fidanzato/a orientando la scelta su idee regalo eleganti, idee regalo utili o idee regalo da leggere. Se chi riceverà il regalo di Natale ha acquistato da poco l’auto nuova o ama semplicemente personalizzarla, la soluzione è a portata di mano. Nei negozi online delle Case auto più famose c’è solo l’imbarazzo della scelta:

– Tra gli accessori originali più eleganti le idee non mancano: un portachiavi pregiato, un ferma-soldi o una penna stilografica in fibra di carbonio, ad esempio.

– Mentre tra quelli più pratici si va dall’appendi giacca che si aggancia al poggiatesta (se veste sempre l’abito) all’organizer da bagagliaio su misura o la protezione per i sedili/bagagliaio (vale per gli sportivi con borsa da palestra e chi viaggia con animali in auto).

Il comfort e la sicurezza in auto sono spesso sottovalutati, e con l’avanzare degli anni si fanno vivi gli acciacchi dovuti a una postura non sempre ottimale. Un cuscino lombare, può essere un’idea regalo per Natale più utile e gradita a chi passa molto più tempo a lamentarsi del sedile scomodo che alla guida. Ma assicurati che sia ortopedico e che non interferisca con la cintura d sicurezza. Un libro (anche in formato ebook) è sempre l’idea regalo di Natale in tema di auto più efficace, anche per chi non guida. Le librerie online strabordano di biografie di personaggi noti del mondo dell’automobilismo, dei motori o delle corse.

CONSIGLI REGALO NATALE 2020 PER APPASSIONATI DI FAI DA TE

Cosa regalare a Natale a un appassionato di auto e fai da te? Anche in questo terreno di gioco la partita è vinta a mani basse, a patto di essere certi che il regalo sia quello giusto. In tema di accessori auto e attrezzi per il fai da te, vi consigliamo di acquisire più dettagli possibili per orientare la scelta. Ad esempio:

– Un caricabatterie per auto aiuterà a tenere la batteria sempre efficiente. Assicuratevi che sia adatto alla batteria dell’auto (al piombo, EFB o AGM);

– Una chiave dinamometrica non può mancare all’appassionato che ama fare il cambio gomme invernali in garage. Meglio acquistarne una di qualità e che abbia le caratteristiche giuste che consigliamo qui;

– Il compressore 12V per controllare la pressione degli pneumatici è un’idea regalo di Natale molto gradita da chi ama prendersi cura della propria auto;

– Lo stesso vale per l’aspirapolvere da auto, in questa comparativa i consigli sulla scelta.

CONSIGLI REGALO NATALE 2020 PER AMICI CON BAMBINI PICCOLI

Cosa regalare a parenti e amici con bambini piccoli? A Natale sicuramente i più piccoli ricevono quasi sempre giochi e accessori utili alla loro crescita. Tu puoi fare un regalo altrettanto utile, ma alternativo: un seggiolino auto o un allarme antiabbandono.