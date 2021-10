I migliori Costruttori auto 2021: la classifica per brand

Sono 15 i brand auto dei migliori Costruttori che si sono piazzati nella Top 100 dei Best Brands al mondo

I migliori costruttori auto 2021, secondo la classifica Interbrand, non sono sempre gli stessi, fatta eccezione per alcuni Marchi. Tesla in particolare è il Costruttore che ha scalato più posti nell’ultimo anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi di approvvigionamento di componenti. Ecco nel dettaglio i dati per i principali brand auto e cosa significa trovarsi nella parte alta della classifica Best Brands 2021.

LA CLASSIFICA 2021 DEI MIGLIORI BRAND DI AUTO (E NON) AL MONDO

La classifica Best Brands 2021, come ogni anno, identifica i brand e le aziende che hanno meglio contribuito alla crescita globale del business. Ecco perché tra i 100 marchi che vedete nell’immagine in basso, la posizione dei Costruttori auto migliori nel 2021, può essere diversa da altre indagini di cui vi abbiamo parlato e basate su criteri diversi. Come ad esempio la qualità delle auto nuove secondo i clienti (JD Power), il numero di richiami auto negli USA per la sicurezza o le vendite di veicoli. Lo studio di Interbrand prende in considerazione altri parametri:

– performance finanziarie;

– importanza del marchio per i consumatori;

– competitività;

– capacità di fidelizzare i consumatori;

– capacità di sostenere la domanda del mercato nel lungo periodo;

I 10 COSTRUTTORI AUTO NELLE POSIZIONI MIGLIORI DELLA TOP 100

Come anticipato in apertura dell’articolo, Tesla è il Costruttore auto che nella classifica Best Brands dimostra più sprint. Rispetto alla classifica dei migliori Costruttori precedente ha scalato ben 26 posizioni con una crescita del +186%. Complessivamente è il Costruttore con il trend migliore, anche se non è piazzato in cima. In testa della classifica relativa al settore automotive ci sono:

– Toyota: +5% di crescita con un valore di 54,107 miliardi di dollari, è 7^ della Top 100 dei migliori brand;

– Mercedes: +3% di crescita con un valore di 50,866 miliardi di dollari, è 8^ della Top 100 dei migliori brand;

– BMW: +5% di crescita con un valore di 41,631 miliardi di dollari, è 12^ della Top 100 dei migliori brand;

– Tesla: +184% di crescita con un valore di 36,270 miliardi di dollari, è 14^ della Top 100 dei migliori brand;

– Honda: -2% di crescita con un valore di 21,315 miliardi di dollari, è 25^ della Top 100 dei migliori brand;

COM’E’ ANDATA AGLI ALTRI BRAND AUTO NELLA CLASSIFICA 2021

Complessivamente sono 15 i brand auto nella classifica mondiale dei migliori marchi con un valore superiore a 305 miliardi di dollari. Sebbene il 2020 abbia scombussolato le dinamiche del mercato in molti settori, Land Rover (98^ su 100) è l’unico brand che riesce a chiudere in pari (0%). Ecco cosa è cambiato al di fuori della Top 5 rispetto alla classifica di migliori brand auto a livello globale del 2020:

– Hyundai ha scalato una posizione da 36 a 35;

– Audi ha perso due posizioni da 44 a 46;

– Volkswagen è rimasta al 47^ della Top 100;

– Ford ha perso 10 posizioni da 42 a 52;

– Porsche ha perso 3 posizioni da 55 a 58;

– Nissan è rimasta al 59^ della Top 100;

– Ferrari ha scalato 3 posizioni da 79 a 76;

– Kia è rimasta all’86^ della Top 100;

– Mini ha perso una posizione da 95 a 96;

– Land Rover ha perso 5 posizioni da 93 a 98;