Auto più affidabili 2021: la classifica delle Marche

Quali sono le auto più affidabili del 2021? Ecco la classifica delle Marche basata sull’indagine JD Power Initial Quality Study

L’indagine Initial Quality Study di JD Power arriva puntuale, nonostante l’emergenza sanitaria, per aiutarci a capire quali sono le auto più affidabili del 2021. Il sondaggio basato sull’esperienza dei proprietari di auto acquistate negli ultimi 3 anni si basa sulle risposte di oltre 30 mila consumatori. Ecco le classifica delle marche di auto più affidabili e i problemi più frequenti riscontrati.

AUTO PIÙ AFFIDABILI 2021: L’INDAGINE SULLA QUALITA’

Lo studio sull’affidabilità dei veicoli negli Stati Uniti si basa sulle risposte di 33.251 proprietari di auto nuove immatricolate dal 2018. Per stabilire quali sono le marche di auto più affidabili del 2021, l’indagine ha tenuto conto dei giudizi dei consumatori negli ultimi 12 mesi di possesso. Tra le domande sulla qualità delle auto, sono state poste domande relative a circa 177 problemi o difetti raggruppati in 8 categorie:

– Infotainment: audio, comunicazione, intrattenimento, navigazione GPS;

– Motore e trasmissione;

– Carrozzeria;

– Interni auto;

– Caratteristiche, comandi, display;

– Esperienza di guida;

– Riscaldamento, ventilazione, aria condizionata;

– Sedili.

AUTO PIÙ AFFIDABILI 2021 E I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI

La classifica delle auto più affidabili 2021 tiene conto del numero di problemi ogni 100 veicoli, da cui deriva il punteggio “PP100” nelle immagini di seguito. L’aspetto rilevante dei risultati dell’indagine – spiega JD Power – è che i problemi lamentati dai proprietari sono in calo del 10% rispetto all’indagine sulla qualità delle auto dell’anno precedente. “Le case automobilistiche stanno realizzando veicoli sempre più affidabili, afferma Dave Sargent, vicepresidente settore automobilistico JD Power. Tuttavia ci sono ancora alcune aree problematiche che devono essere affrontate”. Molte delle marche di auto più affidabili 2021 sono infatti penalizzate dall’affidabilità dell’Infotainment, che sono anche i problemi più citati. “Se un proprietario non può fare affidamento su un sistema come si aspetta, è considerata una mancanza di affidabilità”, continua Sarget. Anche per questo motivo le prossime indagini sulla qualità delle auto daranno un punteggio anche alla capacità delle Case auto di risolvere i problemi tramite aggiornamenti e limitare l’obsolescenza tecnologica delle auto.

AUTO PIÙ AFFIDABILI 2021: LA CLASSIFICA DELLE MARCHE MIGLIORI

Tra le auto più affidabili del 2021, la classifica delle Marche di JD Power vede prevalentemente in testa Brand asiatici. Rispetto al punteggio medio della qualità delle auto, di 121 PP100, 14 Marche si posizionano al di sopra e 19 sotto la media. Anche quest’anno, il punteggio sulla qualità Tesla è ufficioso, poiché la Casa non permette l’accesso ai dati dei clienti, quindi si tratta di un giudizio parziale, che porta il brand nelle retrovie. Le marche auto più affidabili degne di nota – secondo l’indagine – sono Lexus al primo posto con un punteggio di 81 PP100 (9 volte negli ultimi 10 anni) e Kia (al primo posto per il mercato di massa) che ha ridotto i problemi di 35 PP100 rispetto al 2020. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica marche auto più affidabili 2021 a tutta larghezza.