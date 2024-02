Guida sicura neopatentati Piemonte: i corsi finanziati dalla Regione

Ci ritroviamo spesso a scrivere con piacere di iniziative lodevoli per la sicurezza stradale dei giovani, che non sempre riescono ad arrivare a una buona parte di cittadini, perché organizzate in città non facilmente raggiungibili o in un periodo limitato. Stavolta però la Regione Piemonte ha lanciato un programma di guida sicura per neopatentati a cui è possibile accedere quasi gratis. Ecco nei dettagli come partecipare al corso di guida sicura, dove e quando.

CORSO GUIDA SICURA NEOPATENTATI PIEMONTE, REQUISITI E ISCRIZIONE

La Regione Piemonte ha avviato un programma ambizioso per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani neopatentati. Il comunicato stampa recita che “Grazie a un investimento di 490 mila euro, 2.500 neopatentati piemontesi avranno l’opportunità di partecipare a corsi di guida sicura, finanziati in parte dalla Regione stessa”.

I corsi di guida sicura finanziati dalla Regione Piemonte sono aperti a giovani tra i 18 ed i 29 anni residenti in Piemonte, che hanno ottenuto la patente di tipo B dopo il 1° gennaio 2019. Per candidarsi è necessario compilare la domanda disponibile sul sito ufficiale della Regione Piemonte. Ciascun partecipante è tenuto a versare un contributo di 48,72 euro, mentre il resto dell’importo pari a 146,16 euro sarà coperto dalla Regione.

OBIETTIVI E CONTENUTI DEI CORSI PER I NEOPATENTATI IN PIEMONTE

Il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi hanno sottolineato l’importanza di fornire ai giovani conducenti le giuste nozioni, educandoli al rispetto della sicurezza stradale. I corsi mirano a ridurre i fattori di rischio e ad aumentare la consapevolezza dei neopatentati sui pericoli della strada.

L’iniziativa è promossa anche da Dindo Capello, pilota tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e testimonial dell’iniziativa: “È un onore contribuire a un’iniziativa così importante. È fondamentale lanciare ai ragazzi il messaggio della sicurezza stradale. Ho anche avuto modo di fare l’istruttore e so quanto sia importante rispettare le regole sulla strada per proteggere noi stessi e gli altri. Per questo, bisogna partire dalla sensibilizzazione dei più giovani. Rispettare le regole sulla strada significa difendere la propria vita e quella degli altri. Questo è vero sempre ma ancora di più oggi, con la diffusione delle auto elettriche che sono in grado di raggiungere velocità elevate e accelerazioni molto rapide e richiedono uno stile di guida particolarmente attento”.

IL PROGRAMMA DEI CORSI DI GUIDA SICURA NEOPATENTATI PIEMONTE

I corsi, svolti da istruttori professionisti, si svolgono presso le piste del Centro di Guida Sicura MotoOasi Piemonte a Susa, in provincia di Torino, con il rilascio di un attestato ad ogni partecipante. Ogni corso ha una durata di 8 ore, divise in una sessione mattutina e una pomeridiana, con un massimo di 12 partecipanti per sessione. Le lezioni includono una parte teorica e una pratica, affrontando argomenti come la dinamica del veicolo, la posizione di guida, e i dispositivi di sicurezza attiva e passiva.

Nella parte teorica, si tratta di incidentalità, comportamenti a rischio durante la guida, condizioni psico-fisiche alla guida, e manutenzione dei veicoli. Nella parte pratica, si svolgono esercizi per simulare situazioni critiche ed emergenze, come slalom, frenata di emergenza, frenare ed evitare un ostacolo improvviso, comportamento in curva con sottosterzo, principio di sovrasterzo. Gli esercizi sono svolti direttamente dal neopatentato in aree delimitate e chiuse al traffico con auto fornite dal Centro MotorOasi Piemonte o, su richiesta, con un mezzo proprio. È prevista anche l’utilizzo di simulatori per dimostrare l’efficacia delle cinture di sicurezza.