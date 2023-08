Guida sicura: 3 weekend di incontri con la Polizia in autostrada

La collaborazione tra Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato continua per sensibilizzare i viaggiatori riguardo alla sicurezza stradale ed incoraggiare un comportamento responsabile alla guida. Nei weekend con particolare intensità di traffico, a partire da sabato 5 agosto, e per i successivi due weekend del mese sono previste diverse iniziative nelle principali aree di servizio autostradali per comunicare ai viaggiatori l’importanza dei comportamenti sicuri da adottare in auto. Ecco perché nelle 7 principali Aree di servizio troverete i gazebo della Polizia Stradale nei weekend 5, 12 e 26 agosto 2023.

LA POLIZIA STRADALE AL FIANCO DEI VIAGGIATORI NEI WEEKEND DI AGOSTO

La sinergia tra Autostrade e Polizia di Stato continua anche nei weekend da bollino nero, dopo lo spot TV e Radio “Non chiudere gli occhi, la sicurezza stradale riguarda anche te” e i controlli su strada Vacanze Sicure 2023, gli agenti della Polizia Stradale offriranno consigli per una guida sicura e forniranno aggiornamenti sulle condizioni del traffico in tempo reale. Inoltre sarà presente anche il personale di ASPI e ANPAS per fornire servizi di assistenza ai viaggiatori in transito, con la presenza di un’ambulanza e volontari a bordo. Presso i punti informativi della Polizia Stradale sarà possibile anche simulare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcolici attraverso l’uso di speciali visori. Questa iniziativa è parte della campagna di sensibilizzazione alla guida responsabile, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato.

SICUREZZA STRADALE E INTRATTENIMENTO ANCHE PER I PIU’ PICCOLI

Ci saranno anche esposizioni di auto d’epoca del GAAMS (Gruppo Amatori Automoto Storiche). Gli operatori specializzati coinvolgeranno i viaggiatori in attività interattive, distribuiranno gadget e intratterranno i più piccoli con giochi, focalizzandosi su temi importanti come la distrazione, l’uso delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità e il mantenimento della distanza di sicurezza. Nelle aree di servizio verrà allestito un punto di contatto per i viaggiatori, con l’ufficio mobile, veicoli e moto della Polizia Stradale e gazebo facilmente riconoscibili.

WEEKEND DI AGOSTO CON LA POLIZIA STRADALE: DOVE E QUANDO

Il tour di sensibilizzazione prevede un totale di 7 tappe, individuate in corrispondenza dei tratti di strada con maggiore traffico. È qui che vacanzieri e viaggiatori potranno incontrare e dialogare con la Polizia Stradale durante le soste dalla guida. Come anticipato, le attività di sensibilizzazione avverranno durante i weekend di esodo:

5 agosto 2023 in due aree di servizio della direttrice Sud, A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest ;

in due aree di servizio della ; 12 agosto 2023 in A1 Badia al Pino Ovest e A1 Cantagallo Ovest ;

in ; 26 agosto 2023 nelle aree di servizio della direttrice Nord: A1 Secchia Est, A14 Conero Est e A1 Casilina Est.

Per il sabato 5 agosto sono previste condizioni di traffico molto intenso, soprattutto in direzione nord-sud e lungo i corridoi tirrenico e adriatico. Previste condizioni simili anche per il sabato successivo, 12 agosto. Per facilitare gli spostamenti, è previsto un divieto di circolazione per i mezzi con un peso superiore a 7,5 t nei seguenti orari: venerdì dalle 16.00 alle 22.00, sabato dalle 08.00 alle 22.00 e nei giorni festivi dalle 07.00 alle 22.00.