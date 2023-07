Vacanze Sicure 2023: 8 milioni di veicoli con gomme pericolose

La Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus hanno presentato a Roma i risultati dell’indagine Vacanze Sicure 2023. L’indagine promossa da Pneumatici sotto controllo, condotta su 8.865 auto controllate in sei regioni tra maggio e giugno di quest’anno, ha rivelato che il 25% delle vetture presentava pneumatici non conformi, un dato allarmante se si considera che gli pneumatici sono il principale componente per la sicurezza stradale e l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada. Questi risultati evidenziano la necessità di maggiori controlli e sensibilizzazione sulla corretta manutenzione degli pneumatici auto anche oltre il periodo delle vacanze. Ecco tutti i dati in dettaglio.

IL PARCO CIRCOLANTE IN ITALIA È SEMPRE PIU’ VECCHIO

Secondo i dati forniti dall’ACI a giugno 2023, il parco circolante italiano risulta composto da circa 53,7 milioni di veicoli, di cui 40,2 milioni di vetture con un’età media di 12 anni e 6 mesi. Il 59% delle auto ha oltre 10 anni di età e quasi il 10% ha più di 30 anni. Questi dati evidenziano un costante invecchiamento del parco circolante italiano, il che rende ancora più preoccupante il dato delle non conformità degli pneumatici emerso dall’indagine Vacanze Sicure 2023. È necessario quindi promuovere una maggiore sensibilizzazione sulla corretta manutenzione dei veicoli e sui controlli periodici.

VACANZE SICURE 2023: IL CAMPIONE INDAGATO E LE REGIONI SOTTO CONTROLLO

Il campione indagato nell’indagine Vacanze Sicure 2023 ha un’anzianità pari a 8 anni e 10 mesi, mentre la media del parco circolante italiano è di 12 anni e 6 mesi. Sebbene le regioni sotto controllo siano caratterizzate da un forte volume di traffico, sia commerciale, di business, che turistico, la prevalenza di controlli sulla viabilità autostradale, dove generalmente circolano le vetture in migliori condizioni, dovrebbe dar luogo a risultati positivi. Tuttavia, i risultati dell’indagine non sono confortanti. Inoltre, le regioni delle sei province sotto controllo erano già state controllate negli anni pre-covid (2018-2019) e da allora ad oggi circolano sulle nostre strade milioni di veicoli in più che sono molto più vecchi. Nelle 37 province di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia, circolano oltre 12,539 milioni di vetture che rappresentano il 31,2% del totale nazionale.

VACANZE SICURE 2023: I RISULTATI

I risultati dei controlli Vacanze Sicure 2023 si possono sintetizzare così:

7% delle auto controllate aveva pneumatici lisci ;

; 3% aveva pneumatici visibilmente danneggiati ;

; 8% aveva pneumatici diversi.

1 auto su 5 con meno di 10 anni di età presentano problemi agli pneumatici, sale al 33% la quota di auto che hanno più di 10 anni di età. Negli ultimi dieci anni sono stati controllati nell’ambito del progetto Vacanze Sicure oltre 100.000 veicoli in tutta Italia e, a prescindere dalla regione indagata, i risultati relativi alle non conformità delle gomme sono stati sempre mediamente allineati. Nelle sei regioni oggetto dell’indagine, sono risultate la migliore, le Marche (3,72% del campione), e la peggiore, la Puglia (10,70% del campione). Il report segnala che nella provincia di Taranto la percentuale di auto con pneumatici lisci è scesa drasticamente rispetto al 2019, grazie ad un’attività di controllo che ha consentito di scoprire un commercio illegale di pneumatici usati di tipo invernale. Questo dimostra come i controlli possano rappresentare un deterrente all’illegalità e come sia necessario promuovere maggiori azioni di controllo e prevenzione sul territorio.