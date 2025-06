GP Imola F1 cancellato dal mondiale 2026: la situazione

La FIA ha comunicato il calendario provvisorio del mondiale 2006 di Formula 1 confermando purtroppo una notizia che era nell’aria: il GP di Imola è stato cancellato e al suo posto ci sarà quello di Madrid nel nuovo circuito di Madring che peraltro è ancora in fase di completamento. L’Italia perde dunque uno dei suoi due appuntamenti in F1 (l’altro, quello di Monza, per fortuna è confermato) pagando il prezzo della necessaria rotazione con altri storici circuiti europei. Tuttavia la macchina organizzativa si è già messa in moto per recuperare il Gran Premio di Imola già nel 2027.

GP IMOLA F1 2026: PERCHÉ È STATO CANCELLATO?

Come probabilmente ricorderete, il GP di Formula 1 a Imola era tornato in calendario nel 2020, dopo diversi anni di assenza, per sostituire insieme ad altri circuiti alcune corse asiatiche che avevano dato forfait per la pandemia, riuscendo poi a strappare il rinnovo fino al 2025. Si sapeva pertanto che la presenza di Imola nel mondiale F1 sarebbe stata a termine, ma la speranza di ottenere un prolungamento al 2026 (anche per compensare l’edizione 2023 saltata a causa dell’alluvione in Emilia Romagna) era rimasta viva fino a poco tempo fa. E invece niente, quello che una volta era il Gran Premio di San Marino prima di essere ribattezzato GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ha dovuto alzare bandiera bianca liberando la data per il nuovo GP di Madrid, che porterà a due gli appuntamenti del circus in terra di Spagna (l’altro è a Montmeló).

GRAN PREMIO DI IMOLA CANCELLATO: ARRIVEDERCI AL 2027?

“È una notizia di cui eravamo consapevoli e che comprensibilmente all’esterno genera interrogativi, dispiacere e un senso di amarezza“, hanno dichiarato in un nota congiunta il sindaco di Imola, Marco Panieri, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, “perché in questi anni il nostro territorio aveva dato prova di saper ospitare un evento straordinario con numeri record ed era stato uno dei GP più amati e apprezzati da tifosi. Inoltre da oltre un anno avevamo dato la nostra disponibilità e stanziato a bilancio le risorse necessarie anche per il 2026. L’esclusione di Imola dal calendario del mondiale di Formula 1 del prossimo anno non rappresenta comunque la parola fine. Come istituzioni siamo già al lavoro per presentare una proposta strutturale per il 2027 ed eventualmente a subentrare a Madrid in qualsiasi momento (casomai non dovesse farcela a ottenere in tempo l’omologazione, ndr) già dal prossimo anno“.

IL CALENDARIO 2026 DEL MONDIALE DI FORMULA 1

Per quanto riguarda le novità del calendario del campionato del mondo di Formula 1 2026, detto dell’avvicendamento Imola-Madrid per il resto non ci sono modifiche sostanziali. Si resta con 24 gran premi partendo da Melbourne (8 marzo, una settimana prima di quest’anno) e terminando ad Abu Dhabi (6 dicembre). A differenza del GP di Imola che era collocato a maggio, a Madrid si correrà invece a settembre, subito dopo il GP d’Italia a Monza. Montreal viene posizionata prima dell’avvio della stagione europea.

Calendario provvisorio mondiale F1 2026: