GP Imola e Monza F1 2025: biglietti in vendita, ecco i prezzi

A poche ore dal trionfo della Ferrari di Leclerc a Monza, ACI ha annunciato l’avvio della prevendita dei biglietti per i GP di Imola e Monza 2025, i due appuntamenti italiani del mondiale di Formula 1. È la prima volta che la biglietteria per i due gran premi scatta così in anticipo, scelta dettata dalle esigenze del mercato internazionale. Nella prima fase la prevendita sarà riservata in prelazione a coloro che hanno acquistato i biglietti per i GP di quest’anno, poi partirà la vendita libera. Continua a leggere per conoscere i prezzi dei biglietti.

GP IMOLA E MONZA F1 2025: GIORNI E ORARI

Gli eventi del GP Imola F1 2025, ufficialmente ‘Gran Premio dell’Emilia Romagna’, inizieranno venerdì 16 maggio con le prove libere che si disputeranno dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18. Sabato 17, invece, ci saranno le libere dalle 12:30 alle 13:30 e le qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 18 maggio 2025 il Gran Premio alle ore 15 con 63 giri da percorrere. Attenzione: gli orari sono da confermare.

Invece il GP Monza F1 2025 o ‘Gran Premio d’Italia’ partirà venerdì 5 settembre con le prove libere che si disputeranno dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18. Sabato 6 sarà la volta delle libere dalle 12:30 alle 13:30 e delle qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 7 settembre 2025 si svolgerà la gara alle ore 15 con 53 giri da percorrere. Anche in questo caso gli orari sono da confermare.

GP IMOLA F1 2025: BIGLIETTI E PREZZI

I biglietti per il GP F1 di Imola 2025 sono in vendita sui siti autodromoimola.it e ticketone.it a partire da martedì 3 settembre 2024. Sono disponibili biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero week-end dal 16 al 18 maggio. Il prezzo di biglietti e abbonamenti sarà reso noto con l’avvio della prevendita (che, come detto, inizialmente sarà riservata a chi ha comprato il biglietto dell’edizione 2024). Aggiorneremo la pagina quando verranno comunicati i prezzi di tutti i settori.

GP MONZA F1 2025: BIGLIETTI E PREZZI

Dal 3 settembre 2024 inizia pure la prevendita dei biglietti del GP di Monza 2025 sui siti monzanet.it e ticketone.it. Anche per il Gran Premio d’Italia si potranno acquistare biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero week-end dal 5 al 7 settembre, con prelazione per il pubblico del 2024. Tornate domani per scoprire i prezzi di tutti i settori.

MONDIALE FI 2025: IL CALENDARIO

Il GP di Imola in programma all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” e il GP di Monza nell’Autodromo Nazionale della città lombarda saranno rispettivamente la settima e la sedicesima tappa del mondiale F1 2025, il cui mercato piloti ha già assegnato quasi tutte le caselle. Ecco l’intero calendario: