GP Imola F1 cancellato: come chiedere il rimborso

L’emergenza provocata dal maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sull’Emilia-Romagna ha imposto agli organizzatori la cancellazione per cause di forza maggiore del GP di Imola di F1, sesta prova del campionato del mondo 2023, originariamente in programma dal 19 al 21 maggio. Una decisione inevitabile, visti i disastri provocati dall’alluvione proprio nella zona dove si sarebbe dovuta svolgere la corsa, e che è stata assunta di comune accordo con le Autorità e la FIA. Adesso gli appassionati di Formula 1 si stanno chiedendo quando si disputerà il Gran Premio e come chiedere il rimborso dei biglietti.

Aggiornamento del 18 maggio 2023 con le istruzioni per richiedere il rimborso dei biglietti del GP di Imola.

SITUAZIONE MALTEMPO IN EMILIA-ROMAGNA

Al momento in cui scriviamo sono ben 9 le vittime accertate per l’ondata di maltempo in Emilia-Romagna, decine i dispersi, migliaia gli sfollati. Le zone più colpite sono a Faenza, a Forlì e in provincia di Ravenna. Ci sono 27 mila persone senza elettricità e i Comuni colpiti dall’alluvione sono 42 di cui 24 completamente allagati. 10.000 gli evacuati, destinati a crescere. Situazione molto critica in Appennino: 250 le frane avvenute, quelle serie sono 150. Altra situazione difficile a Bologna con 3.000 sfollati. Oggi il maltempo sta dando una breve tregua ma da domani, venerdì 19 maggio il centro-nord Italia sarà il principale bersaglio di un nuovo ciclone con piogge anche intense durante l’intero week-end.

GP IMOLA F1 CANCELLATO: DECISIONE NECESSARIA

Alla luce di ciò la cancellazione del GP di Imola di Formula 2023 è una conseguenza purtroppo necessaria. “Sono profondamente addolorato per quanto sta accadendo in Emilia Romagna, ed esprimo la massima vicinanza nei confronti di coloro che, in queste drammatiche ore, piangono la scomparsa dei propri cari o sono costretti a lasciare la propria abitazione”, ha commentato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, “La cancellazione del Gran Premio era inevitabile di fronte a una situazione così drammatica. Desidero comunque ringraziare, a parte coloro che si stanno prodigando per aiutare la popolazione e mettere in sicurezza il territorio, gli oltre 3.000 addetti ai lavori che erano arrivati a Imola per organizzare e rendere possibile la disputa del GP”.

QUANDO SI DISPUTERÀ IL GP DI IMOLA 2023?

Sticchi Damiani ha provato poi a ipotizzare una data di recupero del GP di Imola cancellato, e le previsioni non sono per nulla incoraggianti: “Vista la complessità del calendario, è ragionevole immaginare che l’edizione 2023 venga disputata nel 2026 (sembra infatti impossibile inserirlo nuovamente quest’anno, ndr). Ma in questo momento non è certo una priorità. A breve, comunque, daremo ulteriori comunicazioni per gli appassionati che nel fine settimana intendevano raggiungere l’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola per assistere al GP”. È comunque confermata la disputa delle edizioni 2024 e 2025 che fanno parte dell’attuale contratto firmato con la FIA.

Saltato il GP di Imola, il campionato del mondo di Formula 1 riprenderà domenica 28 maggio a Monte-Carlo con la disputa del GP di Monaco, che diventa a questo punto la sesta gara della kermesse per un totale di 22 gran premi.

GP IMOLA: COME CHIEDERE IL RIMBORSO

A 24 ore dall’annuncio della cancellazione del GP di Imola 2023, Ticket One, la piattaforma che ha gestito la vendita dei biglietti per assistere al Gran Premio, ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di rimborso. Coloro che hanno acquistato i biglietti tramite il sito web e la rete di vendita Ticket One potranno scegliere tra due opportunità:

convertire i biglietti acquistati con i biglietti per il GP di Imola del 2024;

richiedere il rimborso dei biglietti.

Ulteriori informazioni saranno inviate via email nei prossimi giorni ai possessori dei biglietti e pubblicate sui siti di vendita imolagpf1.ticketone.it e ticketone.it. Per altre richieste si può chiamare il call center Ticket One al numero 892.101 (numero a pagamento raggiungibile solo dall’Italia) o usare l’apposito modulo di contatto.