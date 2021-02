Prezzi assicurazione auto: -12% a gennaio 2021

A gennaio 2021 il prezzo assicurazione auto avvantaggia le nuove polizze: ecco l’analisi dei costi RC auto e moto con l’RC Familiare

I prezzi assicurazione auto a gennaio 2021 risultano in calo di quasi il 12% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. L’indagine di un noto portale di preventivi assicurazione online rileva un vantaggio soprattutto per chi ha fatto l’assicurazione per la prima volta su un’auto nuova o usata. Ecco l’andamento dei costi assicurazione auto e moto a gennaio 2021 e gli effetti dell’RC Familiare.

PREZZI ASSICURAZIONE AUTO IN CALO A GENNAIO 2021

Il costo RC auto lordo a gennaio 2021 è in media di 366,8 euro, in riduzione dell’11,8% rispetto a gennaio 2020. Il confronto dei prezzi assicurazione auto rispetto al mese precedente denota un calo limitato del -2,6%. Secondo il rapporto, si tratta di un ritorno al minimo storico raggiunto ad aprile 2020, durante la prima ondata del Coronavirus. I clienti in classe Bonus Malus 14 e quelli che assicurano per la prima volta un’auto nuova o usata, sono quelli che beneficiano maggiormente dell’abbassamento dei premi. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Prezzi assicurazione auto gennaio 2021 Prezzi assicurazione auto gennaio 2021

PREZZI ASSICURAZIONE AUTO PER PROVINCE

L’analisi sull’andamento dei prezzi assicurazione auto per province più popolose vede in testa Roma e Milano. Sono le province con una riduzione annuale dei prezzi RCA anno sopra la media nazionale. Mentre Napoli e Palermo continuano ad essere caratterizzate da un premio medio più alto. Il calo del costo assicurazione si limita a una sola cifra, come si vede nella tabella allegata in basso. Rimini, Piacenza e Avellino sono le province in cui si è registrata la riduzione annuale maggiore (superiore al 22%). A differenza di Olbia-Tempio, Brindisi e Caserta dove i prezzi sono rimasti più stabili. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Prezzi assicurazione auto gennaio 2021 Prezzi assicurazione auto gennaio 2021

VANTAGGI DAI PREZZI ASSICURAZIONE AUTO A GENNAIO 2021

Secondo l’indagine, a beneficiare maggiormente dell’andamento dei prezzi assicurazione auto sono stati gli under 25 (-46,1%) e i proprietari di veicoli usati assicurati per la prima volta (-42,5%). Grazie all’RC Familiare, c’è stata una migrazione consistente di polizze verso la classe Bonus Malus 1 anche se il premio è rimasto stabile. Difatti si eredita la classe migliore ma non la tariffa della classe più vantaggiosa. Chi è in 14^ classe dovrebbe aver beneficiato di un calo superiore al 42%. Riguardo all’assicurazione Moto, il premio RC lordo medio registrato è 272,6 euro a gennaio 2021 con una riduzione del -24,7% rispetto allo stesso mese del 2020.