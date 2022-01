Frizione, Freno e Acceleratore: perché sono disposti così?

Incubo dei neopatentati, i pedali delle auto hanno visto numerose interpretazioni negli anni: perchè frizione, freno e acceleratore sono disposti proprio così

Se c’è uno degli scogli più difficili da superare per i neopatentati è coordinare alla perfezione i pedali auto, frizione, freno e acceleratore nel traffico e nelle manovre da fermo o di emergenza. Eh si, perché se una volta conseguita la patente nessuno gli vieterà di saltare al volante di un’auto con cambio automatico. Chi invece decide di prendere la patente B con cambio automatico, non potrà fare il contrario, finché non farà l’esame integrativo. Vi siete mai chiesti perché i pedali della macchina sono disposti in questo modo?

Aggiornamento del 28 gennaio 2022: con nuovi contenuti più recenti

L’ACCELERATORE ERA SUPERFLUO NEI PEDALI DELLE PRIME AUTO

L’evoluzione dei pedali auto, dai primi quadricicli a motore con comandi a leve ha subito un notevole progresso fino alla comparsa di 3 pedali ma con funzioni molto diverse dall’uso che ne facciamo oggi. Ne è un esempio la Ford Model T, nell’immagine sotto, che rispetto alla disposizione attuale di Frizione, Freno e Acceleratore da sinistra verso destra, impiegava 3 pedali ma diversamente:

– quello di destra serviva per frenare;

– il pedale centrale serviva per innestare la retromarcia;

– il pedale di sinistra controllava le 2 velocità (giù marcia lenta, su marcia veloce;

Ma non troppo tardi la Cadillac lanciò l’antesignana delle auto moderne.

LA CADILLAC HA FATTO ORDINE TRA I PEDALI IN MACCHINA

La prima auto accreditata di aver imposto la disposizione attuale dei comandi di leva cambio e freno a mano tra i sedili, e dei 3 pedali auto è la Cadillac Type 53 del 1915. Da allora si può dire che le poche variazioni hanno riguardato la scomparsa del pedale della frizione sulle auto con cambio automatico (in questo caso il pedale del freno è più grande) e la comparsa del pedale del freno a mano o del pulsante per il freno elettrico di parcheggio.

LA POSIZIONE DEI PEDALI AUTO: FRIZIONE, FRENO E ACCELERATORE

La disposizione dei pedali da sinistra verso destra di frizione (azionata con la gamba sinistra) e freno e acceleratore (azionati con la gamba destra) è diventato uno standard per ridurre il rischio di errori del conducente. Ad esempio, che possa frenare mentre accelera o addirittura accelerare mentre frena. Una situazione tutt’altro che improbabile se si pensa che ogni anno circa 16 mila incidenti negli USA nascono da questa disattenzione e per la maggior parte durante le manovre di parcheggio. Leggi qui tante altre curiosità sul mondo delle auto.