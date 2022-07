Free to X segnala i tutor in autostrada: come funziona

Adesso l'app Free to X segnala i tutor in autostrada: scopri come funziona questo nuovo servizio che aiuta a rispettare i limiti di velocità

L’app Free to X del gruppo Autostrade per l’Italia amplia i suoi servizi con una nuova funzionalità che segnala i tutor in autostrada, aiutando gli automobilisti a restare nei limiti di velocità consentiti. Uno strumento dunque molto utile sia per evitare multe che per migliorare la sicurezza sulle arterie autostradali.

CHE COSA SONO I TUTOR

Prima di spiegare come funziona il nuovo servizio Notifiche Tutor dell’app Free to X, ricordiamo che cosa sono e cosa segnalano i tutor in autostrada. I tutor sono dispositivi automatici di rilevamento che misurano la velocità media di un veicolo in un determinato tratto invece che la velocità istantanea come fanno gli autovelox, consentendo di identificare e sanzionare gli automobilisti che superano i limiti previsti. Interamente gestiti dalla Polizia Stradale, che ne programma l’attività definendone le ore di accensione e i relativi parametri di funzionamento (oltre ad accertare le infrazioni emettendo i verbali delle multe), i tutor si basano sulla tecnologia SICVE, acronimo di ‘sistema informativo per il controllo della velocità’ e sulla nuova versione SICVE-PM (Plate Matching), più moderna ed efficace, che progressivamente sta soppiantando la precedente. Qui la mappa aggiornata a maggio 2022 di tutti i tutor attivi in autostrada.

FREE TO X SEGNALA I TUTOR: COME FUNZIONA

Per sfruttare la nuova funzionalità che segnala i tutor in autostrada, occorre ovviamente scaricare (gratuitamente) l’app Free to X, disponibile per smartphone Android e iOs, e abilitare il servizio Notifiche Tutor, che si trova nella sezione Viaggio, per essere avvisati in tempo reale quando si entra in una tratta ‘sorvegliata’ da un tutor. In questo modo l’automobilista potrà facilmente confrontare la sua velocità media con quella consentita sulla tratta percorsa, e un segnale acustico lo avviserà in caso di superamento dei limiti di velocità. La notifica arriva anche se si sta usando lo smartphone.

Free to X specifica che la funzionalità è disponibile solo sulle rete di Autostrade per l’Italia e ha come scopo la guida in sicurezza, non certo quello di eludere il sistema di controllo. Come detto, i tutor sono interamente gestiti dalla Polizia Stradale e non vi è alcuna connessione tra lo strumento Notifiche Tutor dell’app e il sistema di sanzionamento.

FREE TO X: CASHBACK E ALTRE FUNZIONALITÀ

Il servizio di notifica tutor è solo l’ultima delle tante funzionalità disponibili sull’app Free to X, la più famosa delle quali è senza dubbio il Cashback che rimborsa fino al 100% del pedaggio autostradale in caso di ritardi durante il viaggio, a partire da 10 minuti, causati dai cantieri per i lavori in corso sulla rete di Autostrade per l’Italia. Per beneficiare del Cashback basta registrare sull’app la targa del veicolo o il dispositivo Telepass.

Altre funzionalità riguardano la pianificazione dei viaggi previa segnalazione di eventuali code e rallentamenti e la possibilità di ricaricare un veicolo elettrico in soli 10/15 minuti grazie alle stazioni di ricarica ad alta potenza della rete Free to X.