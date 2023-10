Ford Puma nel test dell’alce: fa meglio del previsto

La Ford Puma nel test dell’alce di Teknikens Värld, si comporta molto meglio di altre auto di pari segmento. La rivista svedese è divenuta famosa per aver contribuito al miglioramento della sicurezza delle auto tramite il test di schivata di un ostacolo improvviso. Negli anni, questo test ha fatto emergere i punti deboli di diverse auto di Brand anche premium, ma la Ford Puma 1.0 MHEV (guarda qui il crash test in cui ha preso 4 stelle Euro NCAP) ha saputo difendersi. Ecco il video del test dell’alce qui sotto e il commento di Teknikens Värld.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l'auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un'auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

TEKNIKENS VÄRLD E IL TEST ALCE CHE L’HA RESO FAMOSA

Prima di vedere i commenti al risultato del test di Teknikens Värld, per chi non lo sapesse, la rivista svedese è diventata famosa al grande pubblico per aver portato a galla i problemi di stabilità della Mercedes Classe A W168 nel 1997. Il test comportò il richiamo delle prime 2600 auto vendute e la sospensione della produzione fino allo sviluppo dei miglioramenti per prevenire il cappottamento. Furono modificate le sospensioni e il sistema di controllo della stabilità divenne di serie su tutte le auto.

RISULTATI TEST DELL’ALCE FORD PUMA

Per comprendere meglio i risultati del test dell’alce della Ford Puma 1.0 Turbo MHEV, ricordiamo che la velocità di riferimento per questa prova è 77 km/h. Le auto che la superano quindi dimostrano di avere doti dinamiche non sempre comuni. “A 72 km/h non sono emersi problemi, si nota l’intervento del controllo di stabilità, ma l’auto è perfettamente bilanciata. C’è un po’ di rollio, ma non influenza il risultato della prova”, è il commento della rivista svedese. “L’auto raggiunge il limite a 78 km/h con un comportamento quasi perfetto. È un risultato davvero ottimo”.