Euro NCAP: 11 auto a 5 stelle, migliorabili Puma, Touran e 408

4 stelle nei crash test Euro NCAP per Puma, 408 e Touran. 5 stelle per Chery, Ford, Land Rover, Lexus, Lucid, Maxus, Mercedes, MG, Skoda e Volkswagen

Per la sessione di crash test Euro NCAP di dicembre 11 automobili ottengono il massimo punteggio di 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza. Tre modelli invece si fermano a 4 stelle: Peugeot 408, Ford Puma e Volkswagen Touran. Ottengono 5 stelle: Chery Omoda5, Ford Ranger e la sorella Volkswagen Amarok, Land Rover Discovery Sport, Lexus RX, Lucid Air, Maxus Mifa 9, Mercedes GLC, MG 4 Electric, Volkswagen ID. Buzz e Skoda Octavia. Anche in questa sessione i crash test e le valutazioni sugli ADAS si attengono al protocollo 2020.

PEUGEOT 408 CRASH TEST EURO NCAP

La valutazione della Peugeot 408 si basa su quella della 308 già testata, dalla quale deriva strettamente. La pressione sul torace nel crash test offset è eccessiva, tuttavia si comporta in maniera accettabile negli altri crash test. Manca l’airbag centrale per gli occupanti anteriori. L’unica differenza rispetto alla Peugeot 308 è il miglioramento della protezione dei pedoni investiti, con l’introduzione del cofano attivo. Grazie a ciò tutta la zona del cofano è giudicata ottimamente, migliorando di 10 punti percentuali la valutazione complessiva. Come per la 308, anche la Peugeot 408 presenta un sistema di frenata autonoma migliorabile.

FORD PUMA CRASH TEST EURO NCAP

Nel crash test frontale MPDB la pressione sul torace del pilota della Ford Puma è di medio livello. Buona la compatibilità con le altre automobili in caso d’incidente. Mediocre anche la protezione del torace del passeggero nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio nei due crash test laterali. Manca tuttavia l’airbag centrale, inoltre il trattenimento negli impatti sul lato opposto è scarso. Mediocre la prevenzione dal colpo di frusta. Testa e collo dei bambini subiscono una sollecitazione accettabile nel crash test frontale. I bordi del parabrezza possono ferire i pedoni in caso di investimento, buona invece la superficie del frontale. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con pedoni e ciclisti, migliorabile invece nei test con le automobili. Presenti su tutte le Ford Puma il mantenimento della corsia, il limitatore di velocità con rilevamento segnaletica e l’avviso della stanchezza del pilota.

VOLKSWAGEN TOURAN CRASH TEST EURO NCAP

La Volkswagen Touran presenta criticità su ginocchia, femori e torace nel crash test frontale offset. Anche la compatibilità con le altre auto è compromessa dall’eccessiva rigidità del frontale. Buona la prestazione nel test frontale pieno e nei due impatti laterali. Il trattenimento in caso di impatto sul lato opposto è scarso, anche a causa della mancanza dell’airbag centrale. Buona la prevenzione dal colpo di frusta. Il bambino di 10 anni subisce qualche lesione di piccola entità a torace e collo nel crash test frontale. Il bordo del cofano non protegge il bacino del pedone in caso di investimento. Il sistema AEB si comporta male nelle valutazioni con pedoni e ciclisti, migliora invece con le automobili. Le Volkswagen Touran sono equipaggiate di rilevazione stanchezza del pilota, limitatore di velocità e mantenimento corsia.

CHERY OMODA5 CRASH TEST EURO NCAP

La Chery Omoda5 si rivela un’auto con una buona compatibilità nel crash test offset. Tuttavia gli occupanti di stazza diversa dalla media potrebbero subire lesioni a ginocchia e femori. Buona la protezione nel crash test frontale pieno. Nel severo crash test laterale del palo il torace subisce una pressione di medio livello. L’airbag laterale a tendina non si è aperto in maniera corretta, penalizzando i due test laterali. È presente l’airbag centrale. Buona la prevenzione dal colpo di frusta. Il bambino di 10 anni subisce una leggera trazione sul collo nel crash test frontale. Il bordo anteriore del cofano presenta zone rigide per il bacino del pedone in caso di investimento. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene con pedoni, ciclisti e automobili. Tutte le Chery Omoda5 sono dotate del mantenitore della corsia, del limitatore di velocità con riconoscimento segnaletica e dell’avviso stanchezza del conducente.

FORD RANGER E VOLKSWAGEN AMAROK CRASH TEST EURO NCAP

Ford Ranger e Volkswagen Amarok sono praticamente identiche, i test sono effettuati e sono validi su entrambi i modelli. Generalmente buona la protezione nel crash test offset per gli occupanti. La compatibilità con le altre auto è scarsa. Di medio livello la pressione sul torace del passeggero posteriore nel test frontale. Buona la protezione nel crash test laterale, nel più severo test del palo il torace e il bacino subiscono lesioni di media entità. Presente e ben funzionante l’airbag centrale. Massimo punteggio per i bambini nei crash test. Il frontale si comporta abbastanza bene nel test di investimento pedone. Migliorabile in alcuni scenari il sistema AEB per i pedoni, buono invece il comportamento con automobili e ciclisti. Tutte le Ford Ranger e Volkswagen Amarok sono dotate del mantenimento della corsia, del rilevamento stanchezza del pilota e anche il limitatore di velocità con riconoscimento segnaletica è presente.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT CRASH TEST EURO NCAP

La Land Rover Discovery Sport protegge bene gli occupanti nel crash test offset, tuttavia la compatibilità con le altre automobili è scarsa. Di media entità la pressione sul torace del passeggero nel crash test frontale. Qualche punto si perde anche nei due crash test laterali, e si segnala la mancanza dell’airbag centrale. Massimo punteggio per i bambini nei crash test. Il frontale della Discovery Sport non protegge il bacino del pedone in caso d’investimento. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene con ciclisti e automobili, migliorabile invece con i pedoni. Mantenimento corsia, rilevazione stanchezza e limitatore di velocità con riconoscimento segnaletica sono presenti su tutte le Land Rover Discovery Sport.

LEXUS RX CRASH TEST EURO NCAP

La Lexus RX ottiene un risultato di moderata compatibilità con le altre auto nel crash test frontale MPDB. La pressione sul torace del pilota è di medio livello. Media anche la protezione del torace del passeggero posteriore nel test frontale pieno. Accettabile la performance nel crash test laterale del palo. Nonostante la presenza dell’airbag centrale, Lexus non ha dimostrato la sua efficacia nella protezione in diversi scenari, quindi non è stato incluso nella valutazione. Massimo punteggio per i bambini nei due crash test. Buona la protezione offerta ai pedoni in caso di investimento. Il sistema di frenata autonoma sfiora la perfezione nei test con pedoni, ciclisti e automobili. La dotazione delle Lexus RX si completa con il riconoscimento stanchezza del pilota, il mantenimento della corsia e il limitatore di velocità con riconoscimento della segnaletica.

LUCID AIR CRASH TEST EURO NCAP

La Lucid Air potrebbe ferire ginocchia e femori di persone di taglia diversa dalla media nel crash test frontale offset. Il frontale è valutato come aggressivo con le altre automobili. Buona la protezione nel crash test frontale pieno, ottima nei due crash test laterali. È presente l’airbag centrale e si comporta bene nei test. Buona la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. I bambini ottengono il massimo punteggio nei crash test. Il rigido perimetro del parabrezza crea qualche rischio alla testa del pedone in caso di investimento. Il sistema AEB si comporta bene con pedoni e automobili, migliorabile invece con i ciclisti. Presenti di serie su tutte le Lucid Air il mantenimento della corsia, il limitatore di velocità con riconoscimento segnaletica e l’avviso della stanchezza del conducente.

MAXUS MIFA 9 CRASH TEST EURO NCAP

Il monovolume cinese Maxus MIFA 9 protegge bene gli occupanti nei due crash test frontali. Anche la compatibilità con le altre automobili nell’impatto offset è ben curata. Nel severo crash test laterale del palo la pressione sul torace del pilota è di media entità. Presente e ben funzionante l’airbag centrale. Ottima la protezione dei bambini nei crash test. I bordi del parabrezza possono ferire il pedone in caso d’investimento. Buona la performance della frenata autonoma con pedoni, ciclisti e bambini. Presenti su tutte le MIFA 9 il mantenimento della corsia, la rilevazione stanchezza del pilota e il limitatore di velocità senza il riconoscimento della segnaletica.

MERCEDES GLC CRASH TEST EURO NCAP

La Mercedes GLC protegge bene gli occupanti nel crash test offset, tuttavia l’aggressività con le altre automobili è elevata. Anche nell’impatto frontale pieno si comporta bene. Nel severo test laterale del palo la compressione del torace è elevata. L’airbag centrale si comporta bene nei test di verifica. Buona la prevenzione dal colpo di frusta. Nel crash test frontale la trazione sul collo del bambino di 10 anni è di media entità. Il bacino del pedone investito non riceve nessuna protezione dal frontale. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test con pedoni, ciclisti e automobili. Le Mercedes GLC sono equipaggiate di limitatore di velocità con riconoscimento segnaletica, mantenimento della corsia e del controllo stanchezza conducente.

MG 4 ELECTRIC CRASH TEST EURO NCAP

La MG 4 Electric mette in mostra una buona protezione nel crash test offset, tuttavia qualche piccolo problema sorge con le ginocchia del conducente e con una compressione del torace di medio livello. Buona la compatibilità con le altre automobili. Nel crash test frontale pieno la testa del passeggero posteriore si muove in avanti in maniera eccessiva. Massimo punteggio nei due crash test laterali, tuttavia la mancanza dell’airbag centrale non permette un adeguato trattenimento in caso d’impatto sul lato opposto. Manca anche il poggiatesta posteriore centrale. Il bambino di 10 anni subisce un’eccessiva trazione sul collo negli impatti frontali. I bordi del parabrezza sono troppo rigidi per un pedone eventualmente investito. Il sistema AEB si comporta in maniera accettabile con i pedoni, meglio invece con automobili e ciclisti. Presenti su tutte le MG 4 Electric il limitatore di velocità, il mantenimento della corsia e il rilevamento stanchezza del pilota.

SKODA OCTAVIA CRASH TEST EURO NCAP

Nel crash test frontale offset la Skoda Octavia fa rilevare alcune lesioni al torace del pilota. Il frontale si rivela aggressivo con le altre automobili. Buona invece la protezione nel crash test frontale pieno. Nel severo crash test laterale del palo la pressione sul torace è di medio livello. Presente l’airbag centrale, tuttavia Skoda non ha dimostrato l’effettivo funzionamento in vari scenari, quindi non è stato inserito nella valutazione. Buona la prevenzione dal colpo di frusta. Il bambino di 10 anni subisce una sollecitazione eccessiva sul torace nel crash test laterale. Solo i bordi del parabrezza mostrano criticità in caso di investimento del pedone. Accettabile il comportamento del sistema di frenata autonoma con pedoni e ciclisti, migliora invece la valutazione con le automobili. Di serie su tutte le Skoda Octavia il limitatore di velocità, il riconoscimento di stanchezza del pilota e il mantenimento della corsia di marcia.

VOLKSWAGEN ID. BUZZ CRASH TEST EURO NCAP

La Volkswagen ID. Buzz protegge bene gli occupanti nel crash test offset. Nonostante il peso l’aggressività contro le altre automobili è moderata. Nell’impatto frontale pieno la pressione sul torace del passeggero posteriore è media. Buona la prestazione nei due crash test laterali, tuttavia un rivestimento interno non ha consentito un corretto gonfiaggio dell’airbag a tendina. Presente e ben funzionante l’airbag centrale. Buona la prevenzione dal colpo di frusta. I bambini ottengono il massimo punteggio nei crash test. Scarsa la protezione offerta al bacino e in alcuni punti alla testa del pedone in caso di investimento. Accettabile la performance del sistema AEB con pedoni e ciclisti, buona invece con le automobili. L’equipaggiamento delle ID. Buzz prevede il mantenimento della corsia, il monitoraggio della stanchezza del pilota e il limitatore di velocità con riconoscimento della segnaletica.