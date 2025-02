Fiat per neopatentati: tutti i modelli disponibili

Le recenti modifiche al Codice della Strada hanno avuto l’effetto del bastone e della carota per i conducenti neopatentati perché, se è vero che le limitazioni sono state estese da uno a tre anni, ora possono guidare vetture di potenza maggiore. Questa circostanza ha ampliato non di poco la lista delle auto disponibili, permettendo una scelta più ampia tra le vetture attualmente in commercio. Naturalmente in Italia sono molto richieste le Fiat per neopatentati, sia perché i modelli del marchio torinese restano quelli più venduti (anche se meno rispetto a un tempo) e sia perché la gamma, composta principalmente da city car e piccole berline, si presta benissimo alle loro esigenze.

CODICE DELLA STRADA 2025: LE NUOVE REGOLE PER I NEOPATENTATI

Dallo scorso 14 dicembre 2024, con l’entrata in vigore della legge di revisione del Codice della Strada, sono parzialmente cambiate le norme che regolano la guida dei cosiddetti neopatentati, con particolare riferimento alla durata delle restrizioni e alla potenza dei veicoli.

Adesso, in base alla nuova formulazione dell’articolo 117 comma 2-bis del CdS, ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, NON è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (autovetture fino a 9 posti), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.

Giova ricordare che:

questi vincoli non si applicano se a fianco del conducente neopatentato si trova, in funzione di istruttore/accompagnatore, una persona di età non superiore a 65 anni , con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni (o con patente superiore);

, con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno (o con patente superiore); le limitazioni non si applicano anche ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide , munite di specifico contrassegno, purché la persona invalida sia presente sul veicolo;

, munite di specifico contrassegno, purché la persona invalida sia presente sul veicolo; ai fini del calcolo dei limiti di potenza. per le autovetture full-hybrid e plug-in-hybrid si considera esclusivamente la potenza del motore termico. Mentre per le autovetture elettriche si considera non la potenza massima (potenza di picco o netta) ma la potenza continua (o su 30 minuti), che è anche quella omologata e valida per il calcolo del bollo.

Un modo molto semplice per verificare la conformità di un’auto ai limiti di legge è andare nella sezione apposita del Portale dell’Automobilista e inserire il numero della targa del veicolo.

FIAT PER NEOPATENTATI: QUALI MODELLI POSSONO GUIDARE?

Dopo questa bella rinfrescata di regole, torniamo all’argomento principale: quali sono le auto Fiat per neopatentati? Come anticipavamo, la gamma della casa torinese si presta benissimo alle esigenze dei guidatori freschi di patente offrendo un’ampia scelta che comprende anche la nuovissima Grande Panda:

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid (allestimento Pandina)

Grande Panda 1.2 S&S Hybrid Pop

Grande Panda 1.2 S&S Hybrid Icon

Grande Panda 1.2 S&S Hybrid La Prima

Grande Panda 44Kwh Red (elettrica)

Grande Panda 44Kwh La Prima (elettrica)

500 Red Berlina 23,65 kWh (elettrica)

500 Red 3+1 23,65 kWh (elettrica)

500 La Prima Berlina 23,65 kWh (elettrica)

500 La Prima 3+1 23,65 kWh (elettrica)

500 Red Berlina 42 kWh (elettrica)

500 Red 3+1 42 kWh (elettrica)

500 La Prima Berlina 42 kWh (elettrica)

500 La Prima 3+1 42 kWh (elettrica)

500 Giorgio Armani Berlina 42 kWh (elettrica)

500 Red Cabrio 23,65 kWh (elettrica)

500 La Prima Cabrio 23,65 kWh (elettrica)

500 Red Cabrio 42 kWh (elettrica)

500 La Prima Cabrio 42 kWh (elettrica)

600 Hybrid DCT MHEV

600 Hybrid 136 CV DCT MHEV

600 Hybrid DCT MHEV La Prima

600 Hybrid 136 CV DCT MHEV La Prima

600e Red (elettrica)

600e La Prima (elettrica)

Tipo 1.6 Mjt S&S 4 porte

Tipo 1.6 Mjt S&S 4 porte City

e-Doblò 50KW PC (elettrico)

e-Doblò 50KW PL (elettrico)

e-Ulysse 136CV 75kWh L2 (elettrico)

e-Ulysse 136CV 75kWh Long Lounge (elettrico).

Possiede i requisiti per i neopatentati anche la 500 1.0 Hybrid, attualmente fuori produzione (in attesa della nuova versione) ma disponibile in stock fino a esaurimento scorte. Stessa cosa per la Panda Cross e la Tipo 1.5 Hybrid e 1.6 Multijet, anche Station Wagon.

ESISTONO ABARTH PER NEOPATENTATI?

Impensabile fino a poco tempo fa, ma le nuove norme che hanno allargato i limiti di potenza per i conducenti freschi di patente consentono adesso di avere delle Abarth alla portata dei neopatentati. Il marchio che rielabora in versione sportiva i modelli Fiat ha infatti a listino due auto comprese nei limiti, le elettriche Abarth 500e e Abarth 600e (tutti gli allestimenti).

Vale la pena ribadire che per quanto riguarda le auto elettriche, nel calcolo della potenza massima per vedere se rientrano nei limiti dei neopatentati si considera la potenza continua (o su 30 minuti), che è anche quella omologata sul libretto di circolazione. E così, per esempio, sebbene l’Abarth 500e vanti una potenza di massima o di picco di 155 CV (113,7 kW), ben oltre la soglia di 105 kW permessa dal Codice della Strada, la potenza omologata (cioè quella ‘continua’) è di appena 47 kW. Ed è quest’ultima che conta.

Al di là di questo ricordiamo sempre che i neopatentati, nel primo triennio di guida, non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. E che le sanzioni, ad esempio per la guida in stato d’ebbrezza ma non solo, sono molto più severe.