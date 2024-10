Abarth 600e: tutto sull’elettrica sportiva da 280 CV

Abarth celebra il suo n celebra il suo 75esimo anniversario con un progetto ambizioso ed elettrizzante: la uova Abarth 600e . Due le versioni proposte in questa prima fase: la Turismo da 240 CV e la Scorpionissima da 280 CV (a tiratura limitata) che registra un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi . Questo modello rivoluzionario nasce dalla collaborazione tra gli esperti Abarth e gli ingegneri di Stellantis Motorsport, che hanno dato vita alla piattaforma BEV Perfo eCMp . Prezzi a partire da 43.000 euro per la Turismo e di 49.000 euro per la Scorpionissima.



ABARTH 600E: TRE MODALITà DI GUIDA

Il cuore pulsante della nuova Abarth 600e è il suo motore elettrico testato sul banco di prova della Formula E con un simulatore di guida, garantendo prestazioni eccezionali. Entrambe le versioni, Scorpionissima e Turismo, offrono tre modalità di guida:

Turismo ;

Scorpion Street;

Scorpion Track.

Ognuna di queste opzioni presenta diverse tarature di potenza, coppia e risposta del pedale dell’acceleratore. La modalità Scorpion Track sprigiona il pieno potenziale della vettura, con 280 CV per la Scorpionissima e 240 CV per la Turismo, e una coppia di 345 Nm.

ABARTH 600E: UN’AUTO PRONTA PER LA PISTA



Abarth 600e beneficia delle competenze racing di Stellantis Motorsport. La nuovabeneficia delle competenze racing di Abarth In collaborazione con Michelin, sono stati sviluppati gli pneumatici Pilot Sport EV, in grado di gestire i 280 CV della vettura, offrendo un’eccellente aderenza sia sull’asciutto che sul bagnato . Il sistema frenante, sviluppato con Alcon, è di derivazione racing e garantisce la massima resistenza al fading e un’ottima dissipazione del calorE differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT, che migliora la trazione in curva e la maneggevolezza, soprattutto in condizioni scivolose. . La 600e è dotata anche di un, che migliora la trazione in curva e la maneggevolezza, soprattutto in condizioni scivolose.

ABARTH 600E: STILE SPORTIVO



Il design esterno della nuova Abarth 600e si ispira al passato, con richiami all’Abarth 850 TC, e al mondo del gaming e del digitale, con linee geometriche e dettagli graficI . I paraurti anteriori e posteriori, lo spoiler e le ruote sono stati progettati per ottimizzare le prestazioni aerodinamichE . I cerchi in lega da 20 pollici presentano un design accattivante che richiama il pungiglione dello scorpione . Il logo dello scorpione elettrificato è presente su diverse aree esterne del veicolo . La Scorpionissima si distingue per un bodykit nero lucido, un adesivo laterale dedicato e pinze freno colorate . La 600e è disponibile in una gamma di colori vivaci, tra cui:

Acid Green ;

Hypnotic Purple;

Shock Orange.

Gli interni della nuova Abarth 600e sono caratterizzati da un’atmosfera sportiva e tecnologica. Il volante sportivo in pelle e Alcantara offre un’ottima presa . I dettagli scuri contrastano con le cuciture colorate e il logo dello scorpione sul volante . I sedili Sabelt, disponibili in tessuto o Alcantara a seconda della versione, offrono un ottimo supporto laterale . La Scorpionissima è dotata di sedili e parabrezza riscaldabili . L’abitacolo è ricco di tecnologia, con un sistema di infotainment da 10,25 pollici, un cluster digitale da 7 pollici e una gamma completa di ADAS, tra cui:

Adaptive Cruise Control;

frenata automatica d’emergenza;

Lane Keeping Assist ;

La Scorpionissima dispone anche di Guida Assistita di Livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore .

ABARTH 600E: CONNETTIVITA’ E INNOVAZIONE