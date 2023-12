Euro 7: accordo quasi definitivo, limiti auto invariati

Nella giornata di lunedì 18 dicembre 2023 Commissione europea, Consiglio UE ed Europarlamento hanno chiuso la cosiddetta fase del Trilogo raggiungendo un accordo pressoché totale sui limiti del nuovo standard Euro 7, che adesso dovrà affrontare due ulteriori passaggi (al Coreper e in Commissione ambiente) prima di essere adottato in via definitiva ed entrare in vigore nei 27 Paesi membri. Alla fine è stato raggiunto un compromesso tra le posizioni molto rigide della Commissione europea e quelle più pragmatiche di Consiglio e Parlamento, mantenendo su autovetture e furgoni leggeri i limiti delle emissioni di gas di scarico e le condizioni di prova valide per i motori Euro 6. Su autobus e autocarri sono previsti invece limiti più severi.

EURO 7: LE NOVITÀ DEL NUOVO STANDARD

Nello specifico, su bus e camion i limiti più severi riguarderanno le emissioni di gas di scarico misurate in laboratorio (limite di NOx a 200 mg/kWh) e in condizioni di guida reali (limite di NOx a quota 260 mg/kWh), conservando le soglie dell’Euro 6 solo per i test. Confermati invece, come già anticipato, gli attuali requisiti dell’Euro 6 per i test e i limiti delle emissioni allo scarico di auto e furgoni leggeri, ma il numero di particelle di scarico sarà misurato a livello di PN10, anziché PN23, per includere anche le particelle più piccole.

Ma la vera novità dell’Euro 7 sta nel fatto che sono stati introdotti dei limiti alle emissioni del sistema frenante e degli pneumatici. In questo ambito il nuovo standard Euro 7 fissa l’obiettivo di riduzione delle emissioni di particelle frenanti (PM10) per auto e furgoni a 3 mg/km per i veicoli elettrici, a 7 mg/km per i veicoli con motore termico e per gli ibridi, mentre per gli autocarri la soglia sarà di 11 mg/km.

Definiti anche i requisiti minimi di durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride: 80% fino a 5 anni di vita o 100.000 km e 72% fino a 8 anni o 160.000 km per le auto, mentre per i veicoli commerciali leggeri 75% fino a 5 anni di vita o 100.000 km e 67% fino a 8 anni o 160.000 km.

Il regolamento Euro 7 stabilisce anche un inedito ‘passaporto ambientale del veicolo’ con informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell’immatricolazione.

EURO 7: ENTRATA IN VIGORE

Per quanto riguarda infine l’effettiva entrata in vigore dell’Euro 7, l’accordo del Trilogo stabilisce che il nuovo standard si applicherà 30 mesi dopo la sua entrata in vigore per le autovetture e i furgoni, e 48 mesi per gli autobus, gli autocarri e i rimorchi. Più tempo per i costruttori di nicchia, visto che per loro l’applicazione del nuovo regolamento partirà dal 1° luglio 2030 per i veicoli leggeri e dal 1° luglio 2031 per bus e truck.

ACCORDO SULL’EURO 7: SODDISFATTI PRODUTTORI E GOVERNO ITALIANO, CRITICHE DAI FORNITORI

L’accordo raggiunto tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo piace ai produttori di automobili. Luca De Meo, presidente di ACEA, l’associazione a cui fanno capo le principali case auto del nostro continente, ha dichiarato che il nuovo regolamento Euro 7 “segna un’importante pietra miliare nel primato mondiale dell’Europa nella definizione di standard di emissione per automobili, furgoni, camion e autobus e fornisce certezza di pianificazione per il futuro”, sottolineando nel contempo “gli enormi progressi compiuti dai produttori europei di veicoli nella riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto su strada, considerando che tra la prima normativa Euro e la prima versione Euro 6, le emissioni sono state ridotte di oltre il 90%”.

Soddisfatto anche il Governo italiano, che attraverso il ministro Urso ha spiegato che l’accordo rappresenta un passo decisivo per salvaguardare la filiera dell’automotive, uno dei pilastri del made in Italy: “Siamo sulla strada giusta per coniugare gli obiettivi di sostenibilità con le necessità del tessuto produttivo e del sistema sociale”.

Critiche invece da CLEPA, l’associazione che riunisce i componentisti europei e che aveva espresso sostegno per una proposta più coraggiosa: “Ci sono alcuni aspetti positivi, specie riguardo i limiti delle particelle frenanti che consentono un’ulteriore valutazione delle prestazioni dei veicoli elettrici e ibridi, tuttavia auspicavamo una maggiore ambizione che, a nostro parere, sarebbe stata tecnicamente ed economicamente fattibile”.