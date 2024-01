Euro 5: quando non potranno più circolare?

In Italia, e non solo in Italia, le auto Euro 5 hanno il destino segnato: anche se a livello generale possono circolare liberamente, diversi Comuni hanno già introdotto dei divieti per queste vetture, in particolare nelle zone a traffico limitato e nelle fasce orarie con il maggior traffico, che con il passare del tempo saranno sempre più restrittivi. Ovviamente le misure più severe riguardano le auto Euro 5 diesel, ma anche quelle a benzina non se la passano tanto bene. Proviamo a fare il punto della situazione spiegando quando non potranno più circolare le auto Euro 5.

COME RICONOSCERE UN’AUTO EURO 5

Prima di tutto vediamo come si capisce se un’auto è Euro 5. Questo standard di emissioni è diventato obbligatorio su tutti i veicoli immessi sul mercato dal 1° settembre 2009, mentre per i modelli già a listino l’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2011. L’Euro 5 è rimasto in vigore fino al 31 agosto 2015, poi è subentrato l’Euro 6. In linea di massima, quindi, sono Euro 5 le autovetture immatricolate dall’1/1/2011 al 31/8/2015, oppure dall’1/9/2009 in caso di modelli molto nuovi (all’epoca). Per essere sicuri dello standard di emissioni della propria vettura basta vedere sul libretto di circolazione oppure online sul Portale dell’Automobilista.

EURO 5 A MILANO E IN LOMBARDIA

A Milano le auto Euro 5 diesel sono già inibite dall’entrare in Area B nei giorni e negli orari di attivazione della Ztl, ossia dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 7:30 alle 19:30. Sono tuttavia previste diverse deroghe, ad esempio per chi aderisce al servizio Move-In.

Per quanto riguarda invece le Euro 5 a benzina, non potranno più circolare in Area C dal 1° ottobre 2030, mentre al momento nulla è ancora deciso per l’ingresso Area B.

A livello regionale le misure permanenti e temporanee, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10, si applicano solamente fino ai diesel Euro 4.

EURO 5 IN PIEMONTE

Com’è noto, in Piemonte sarebbe dovuto scattare già dall’autunno 2023 il blocco per i diesel Euro 5, ma alla fine il provvedimento (che interessava 76 Comuni tra cui il capoluogo Torino) è stato rinviato in extremis, venendo posticipato al 2024 oppure al 2025.

Più precisamente, dal 1° ottobre 2024 i Comuni piemontesi con almeno 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono alti valori d’inquinamento, avranno la facoltà di introdurre il blocco ai diesel Euro 5 nei mesi autunnali e invernali. Facoltà che invece diventerà obbligo dal 1° ottobre 2025, sempre nei medesimi Comuni.

Ricordiamo comunque che il blocco per i diesel Euro 5 può scattare già adesso, fino al 15 aprile 2024, in caso di superamento delle soglie giornaliere di PM10: il livello arancio prevede lo stop alle auto diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), il livello rosso estende tale stop ai veicoli merci.

EURO 5 A FIRENZE

Dallo scorso 1° novembre 2023 a Firenze tutti i veicoli diesel Euro 5 (autovetture e trasporto merci N1, N2, N3) non possono più circolare nell’area individuata tra piazza Beccaria e piazza della Libertà, in cui è situata una centralina di rilevazione della qualità dell’aria e nella quale non sono ancora rispettati i limiti di concentrazione annuale del biossido di azoto. Il divieto è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30.

EURO 5 IN EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna il blocco per i diesel Euro 5 è previsto solo se vengono applicate le misure emergenziali per il superamento del limite di PM10. Il divieto è valido nei centri urbani dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, in tutti i Comuni di pianura della Regione, nei 30 Comuni del PAIR (Piano aria integrato regionale), ossia quelli con più di 30.000 abitanti e l’agglomerato urbano di Bologna, a cui si uniscono volontariamente Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera.

EURO 5 A ROMA: QUANDO NON POTRANNO PIÙ CIRCOLARE?

A Roma dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025 sarebbe dovuto scattare il divieto di circolazione nella Ztl Fascia Verde per le autovetture alimentate a diesel Euro 5 tra le 7:30 e le 20:30 e per i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 5 tra le 7:30 e le 10:30 e tra le 16:30 e le 20:30. Tuttavia, visto il rinvio al medesimo periodo dello stop per i diesel Euro 4, inizialmente previsto nel 2023, il divieto per gli Euro 5 fissato a novembre 2024 è sospeso fino a nuova comunicazione.

I diesel Euro 5, insieme agli Euro 6, sono comunque soggetti a eventuali blocchi emergenziali dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 20:30, al verificarsi di condizioni di criticità da inquinamento atmosferico.