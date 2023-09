Piemonte: stop ai diesel Euro 5 rinviato al 2024, è ufficiale

Ad Agosto la giunta di centro-destra del Piemonte aveva confermato lo stop ai diesel Euro 5 nell’autunno-inverno 2023-2024, così come previsto dal piano per migliorare la qualità dell’aria (messo a punto a seguito di una condanna dell’UE). Il blocco diesel Euro 5 sarebbe dovuto scattare il 15 settembre 2023 non nell’intero Piemonte ma solo nei 76 Comuni, tra cui il capoluogo Torino, individuati dal DGR 26-3694 del 6/8/2021 (lista completa in fondo all’articolo), interessando circa 140 mila vetture. Proprio per questo motivo, al fine di non danneggiare decine di migliaia di famiglie e lavoratori piemontesi, impossibilitati a sostituire l’auto in tempi brevi, il Governo è intervenuto con un decreto che rimanda per lo meno al 1° ottobre del 2024 il blocco delle vetture diesel Euro 5 in Piemonte. Di seguito tutti i dettagli.

Aggiornamento del 7 settembre 2023 a seguito dell’approvazione del decreto che rimanda al 2024 (o al 2025) lo stop ai diesel Euro 5 in Piemonte.

STOP DIESEL EURO 5 IN PIEMONTE RINVIATO AL 2024 (O AL 2025)

Il Governo, con lo strumento del decreto-legge, ha dunque scongiurato lo stop ai diesel Euro 5 in Piemonte dal 15 settembre 2023, rinviando il blocco di oltre un anno. In particolare il decreto, a cura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), predispone:

la revisione e l’aggiornamento dei Piani sulla qualità dell’aria da parte delle Regioni, tra cui il Piemonte, che nel 2017 avevano firmato l’Accordo di Programma, al fine di riesaminare i contenuti dei provvedimenti adottati alla luce dei risultati già conseguiti di riduzione delle emissioni inquinanti;

nelle more degli esiti di tali valutazioni, le misure di limitazione della circolazione di veicoli di categoria diesel Euro 5, possono essere attuate esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e in via prioritaria nei Comuni superiori ai 30.000 abitanti , dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute;

, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute; facoltà che viene meno e che diventa un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025, sempre nei Comuni con le caratteristiche appena citate.

“Il Governo“, ha sottolineato il titolare del MASE Pichetto Fratin, “è intervenuto con lo strumento del decreto anche al fine di evitare una crisi sociale ed economica di famiglie e imprese, senza tralasciare l’importanza degli impegni assunti con l’Unione Europea che primi su tutti vanno incontro anche alla tutela della salute dei cittadini. Nella redazione del decreto, si è tenuto inoltre conto delle criticità legate all’indisponibilità dei materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici, in grado da assicurare una tempestiva sostituzione dei veicoli Euro 5 con altre più ecologiche, e abbiamo verificato che la tempistica proposta non confliggesse con gli obiettivi del pacchetto UE Fit for 55“.

Ricapitolando: dal 1° ottobre 2024, in via prioritaria, i Comuni piemontesi con almeno 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono alti valori d’inquinamento, avranno la facoltà di introdurre il blocco ai diesel Euro 5. Facoltà che invece diventerà obbligo dal 1° ottobre 2025, sempre nei medesimi Comuni.

BLOCCO DIESEL IN PIEMONTE: COSA SUCCEDE DAL 15 SETTEMBRE 2023

Alla luce di queste decisioni, in Piemonte, a partire dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024, alle limitazioni strutturali che già prevedono il blocco del traffico, tutti i giorni 24 ore su 24, per i diesel e benzina fino a Euro 2 e per i GPL e metano fino a Euro 1, si aggiungeranno solamente i provvedimenti temporanei già vigenti lo scorso anno:

divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3), e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3);

adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3), e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3); divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Invece l’attivazione delle misure emergenziali scatterà solo con il superamento del livello limite giornaliero di PM10.

Il livello arancio (in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00. Nonché il blocco delle auto diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi).

(in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00. Nonché il blocco delle auto diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi). Il livello rosso si attiva con il superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi. E contempla anche lo stop ai veicoli merci con motore diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).

Sono previste diverse esenzioni alla limitazione della circolazione dei veicoli per casi particolari. Inoltre c’è sempre la possibilità di aderire al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) che comporta l’attenuazione delle limitazioni strutturali della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti.

COME FUNZIONA IL SISTEMA MOVE-IN PIEMONTE PER CIRCOLARE DURANTE IL BLOCCO

Il servizio Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) consente di circolare nonostante le limitazioni del traffico entro un certo chilometraggio. Presente da tempo in Lombardia, e da poco anche in Veneto ed Emilia Romagna, in Piemonte Move-In è disponibile già dal 2021. Vediamo come funziona.

Agli automobilisti che aderiscono a Move-In Piemonte viene assegnato un tetto massimo di chilometri, in base alla tipologia di vettura, percorribili annualmente sull’intero territorio dei Comuni che partecipano all’iniziativa, tranne nei periodi di eventuale attivazione delle misure emergenziali che scattano con il superamento del livello limite giornaliero di PM10.

Clicca qui per scaricare la scheda con le soglie chilometriche assegnate a ogni tipo di veicolo per scoprire quanti km si possono percorrere. Ad esempio un’auto M1 con motore diesel Euro 4 può percorrere al massimo 7.000 km in un anno, mentre un’auto alimentata con benzina Euro 2 può farne non più di 2.000.

Il conteggio del chilometraggio avviene mediante l’installazione a bordo del veicolo di una scatola nera o black box. Ai fini del raggiungimento della soglia massima valgono i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 (quindi non soltanto quelli percorsi nelle ore di attivazione dei blocchi del traffico).

Una volta raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni (durante i giorni e gli orari in cui sono attivi i divieti) sino al termine dell’anno di adesione al servizio Move-In, pena l’applicazione di sanzioni. Ricordiamo che per controllare i chilometri residui gli utenti possono usare l’apposita app o il sito web del servizio.

Per sapere come aderire a Move-In Piemonte e quanto costa il servizio, consulta la nostra guida specifica.

COMUNI DEL PIEMONTE IN CUI VIGE IL BLOCCO DIESEL EURO 3 E 4 DAL 15 SETTEMBRE 2023

Ecco infine l’elenco dei 76 Comuni del Piemonte sul cui territorio scatterà solamente il blocco diesel Euro 3 e 4 della durata di nove mesi a decorrere dal 15 settembre 2023 (come abbiamo visto, il blocco dei diesel Euro 5 è stato rinviato in via facoltativa al 2024, obbligatoriamente al 2025, e nei soli Comuni con oltre 30.000 abitanti). Ripetiamo che lo stop ai diesel Euro 3 e 4 sarà valido solo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, salvo l’applicazione di ulteriori misure emergenziali per limitare lo smog.

Torino

Alpignano (TO)

Avigliana (TO)

Baldissero Torinese (TO)

Beinasco (TO)

Borgaro Torinese (TO)

Cambiano (TO)

Candiolo (TO)

Carignano (TO)

Carmagnola (TO)

Caselle Torinese (TO)

Chieri (TO)

Chivasso (TO)

Ciriè (TO)

Collegno (TO)

Druento (TO)

Giaveno (TO)

Grugliasco (TO)

Ivrea (TO)

La Loggia (TO)

Leinì (TO)

Mappano (TO)

Moncalieri (TO)

Nichelino (TO)

Orbassano (TO)

Pecetto Torinese (TO)

Pianezza (TO)

Pinerolo (TO)

Pino Torinese (TO)

Piobesi Torinese (TO)

Piossasco (TO)

Poirino (TO)

Rivalta di Torino (TO)

Rivarolo Canavese (TO)

Rivoli (TO)

San Maurizio Canavese (TO)

San Mauro Torinese (TO)

Santena (TO)

Settimo Torinese (TO)

Trofarello (TO)

Venaria Reale (TO)

Vinovo (TO)

Volpiano (TO)

Alessandria

Acqui Terme (AL)

Casale Monferrato (AL)

Novi Ligure (AL)

Ovada (AL)

Tortona (AL)

Valenza (AL)

Asti

Canelli (AT)

Nizza Monferrato (AT)

Biella

Cossato (BI)

Valdilana (BI)

Cuneo

Alba (CN)

Borgo San Dalmazzo (CN)

Bra (CN)

Busca (CN)

Fossano (CN)

Mondovì (CN)

Savigliano (CN)

Saluzzo (CN)

Novara

Arona (NO)

Borgomanero (NO)

Cameri (NO)

Galliate (NO)

Oleggio (NO)

Trecate (NO)

Verbania

Omegna (VCO)

Vercelli

Borgosesia (VC).