Area B e Area C: nuove deroghe 2023 – 2024 per i diesel Euro 5

Nei giorni scorsi la Giunta del Comune di Milano ha deciso di prorogare al 2024 le deroghe precedentemente concesse ad alcune categorie soggette ai divieti di ingresso in Area B e Area C e prossime alla scadenza (30 settembre 2023), e di istituirne di nuove. Le deroghe, che riguardano in massima parte i possessori di veicoli diesel Euro 5, sono state stabilite soprattutto per non penalizzare chi ha già avviato un percorso di sostituzione del mezzo privato inquinante a vantaggio di un mezzo più ecologico.

AREA B MILANO: NUOVE DEROGHE PER IL 2023 E IL 2024

Innanzitutto le deroghe adottate per Area B Milano consentiranno a coloro (residenti e non) che sono in possesso di un veicolo diesel Euro 5 e hanno già sottoscritto (entro il 31 marzo di quest’anno) un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, di poter circolare nella ZTL fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre giugno 2024. Le stesse condizioni saranno riconosciute agli autoveicoli diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente. Sarà il Comune a prorogare d’ufficio al 30 giugno 2024 le deroghe già richieste che sono in scadenza al 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda i diesel Euro 5 utilizzati in car pooling, regolarmente registrati sulle piattaforme dedicate, il divieto di accesso e circolazione in Area B è spostato al 30 settembre 2024. Stessa proroga per:

lavoratori e lavoratrici che utilizzano un diesel Euro 5 per il tragitto casa/lavoro tra le ore 21 e le 7 del mattino;

dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari;

autoscuole, agenti di commercio e artigiani;

medici di ‘medicina generale’ e ‘pediatri di famiglia’ in visite domiciliari;

volontari in servizio notturno presso enti riconosciuti di assistenza socio-sanitaria con sede all’interno del Comune di Milano.

Sarà inoltre riconosciuta, in via definitiva, la possibilità di entrare in Area B per recarsi ai parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo a tutti i possessori di abbonamenti mensili e annuali agli stessi parcheggi.

Infine ai proprietari di diesel Euro 5 con Isee inferiore a 20 mila euro saranno concesse altre 30 giornate di ingresso in Area B in aggiunta alle giornate di deroga (25 per i residenti, 5 per i non residenti) fruibili nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

Per usufruire di queste agevolazioni o delle giornate di deroga è indispensabile fare richiesta sulla piattaforma web di Area B e completare la procedura online prima dell’accesso alla ZTL.

AREA C MILANO: NUOVE DEROGHE PER IL 2023 E IL 2024

Le misure adottate per Area C Milano consentiranno ai residenti in possesso di un veicolo diesel Euro 5 che hanno già sottoscritto (entro il 15 settembre 2022) un contratto di acquisto a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, di poter circolare nella stessa ZTL fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre giugno 2024. Lo stesso varrà per i diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente.

Anche per gli autoveicoli destinati al trasporto persone (M2 e M3) non adibiti a trasporto pubblico e agli autoveicoli destinati al trasporto di cose (N1, N2, N3) i cui proprietari risultassero in possesso di un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine sottoscritto entro il 31 dicembre 2023 per la sostituzione del vecchio veicolo, è stata riconosciuta la posticipazione del divieto dal 1° ottobre 2023 fino alla consegna del nuovo veicolo, comunque non oltre al 30 giugno 2024.

AREA B E AREA C MILANO: ALTRE NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE 2023

Quelle che abbiamo appena elencato sono solo alcune delle novità che riguardano Area B e Area C di Milano in vista della stagione autunnale e invernale 2023 – 2024. Le principali prevedono l’adeguamento del prezzo del ticket di Area C e l’obbligo, per i mezzi pesanti, di dotarsi dei sistemi di rilevamento dei pedoni e ciclisti e dell’adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco. Clicca qui per scoprire nel dettaglio cosa cambierà dal 1° ottobre 2023 (in realtà da lunedì 2 ottobre, visto che Area B e Area C sono attive solo dal lunedì al venerdì).