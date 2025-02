Durante i blocchi della circolazione per l’innalzamento dei livelli di smog a farne le spese sono soprattutto le auto diesel, con divieti che in certi casi riguardano perfino le moderne Euro 6. Invece le auto a benzina sono più tollerate, se si escludono i modelli maggiormente datati. Tuttavia il destino delle auto ICE sembra segnato e nei prossimi anni anche le vetture a benzina conosceranno nuove limitazioni. Ad esempio gli Euro 5 benzina fino a quando possono circolare? La risposta è nelle normative locali delle principali città.

Aggiornamento del 14 febbraio 2025 con informazioni più recenti sui divieti per le auto Euro 5 a benzina.

BENZINA EURO 5 A MILANO E IN LOMBARDIA

In Lombardia ci sono misure strutturali permanenti, valide tutto l’anno, che limitano la circolazione nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2. Sono poi previste misure temporanee, in caso di superamento delle soglie limite di PM10, che possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno e che si applicano a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.

Per quanto riguarda le auto a benzina, le limitazioni sono le seguenti:

Euro 0 e 1 benzina: divieto di circolazione tutto l’anno dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30 nei 570 Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia.

A Milano città sono ancora più severi perché il divieto di circolazione in Area B, la Ztl che coincide con gran parte del territorio comunale, e nella centralissima Area C è già stato esteso anche alle auto a benzina Euro 2. Sono comunque ammesse delle deroghe. Però attenzione: lo stop alle benzina Euro 2 è soltanto il primo passo di una road map che nei prossimi anni porterà al blocco di ulteriori classi di emissioni delle vetture a benzina, fino a coinvolgere le Euro 5. In particolare:

dal 1° ottobre 2025 : in Area B stop alle auto benzina Euro 3 (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2024);

: in Area B stop alle (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2024); dal 1° ottobre 2028 : in Area B stop alle auto benzina Euro 4 (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2027);

: in Area B stop alle (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2027); dal 1° ottobre 2030: solo in Area C stop alle auto benzina Euro 5.

Quindi a Milano le auto Euro 5 a benzina possono circolare in Area C solo fino al 30 settembre 2030, dopodiché saranno bandite per sempre. Mentre in Area B lo stop definitivo, relativamente ai motori a benzina, riguarda per il momento solo le vetture fino a Euro 4.

BLOCCO BENZINA EURO 5 A ROMA

Mentre a Milano il blocco benzina Euro 5 è già una realtà, anche se calendarizzato soltanto nel 2030, a Roma nulla è previsto contro questa categoria di vetture.

In particolare, nella Fascia Verde della Capitale, la Ztl che comprende buona parte dell’area all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA), come misura permanente non possono accedere, circolare e sostare le auto a benzina fino a Euro 2, inclusi i bifuel benzina/gpl e benzina/metano. Ulteriori provvedimenti che saranno eventualmente validi dal prossimo autunno non riguardano le auto alimentate a benzina.

Solo in caso di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici, possono essere adottate misure straordinarie che ampliano il blocco per le auto a benzina fino alle Euro 3 (Livello Arancio).

Ricordiamo infine che a Roma, durante le Domeniche ecologiche, vige il divieto totale di circolazione per il traffico privato, comprese le auto a benzina fino a Euro 6, a partire dalle 7:30 fino alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

BLOCCO AUTO A BENZINA TORINO E BOLOGNA

Nonostante i livelli di smog preoccupanti, per il momento né Torino né Bologna hanno in previsione di inasprire i divieti nei confronti delle auto a benzina.

A Torino le misure permanenti contemplano solamente il blocco tutto l’anno, festivi compresi, delle benzina fino a Euro 2 e nessuna estensione alle classi superiori anche in caso di allerta smog.

Stesse misure a Bologna, con blocco delle auto a benzina fino a Euro 2 (fino a Euro 1 se bifuel benzina/gpl e benzina/metano) e nessun inasprimento durante l’applicazione di eventuali misure emergenziali.