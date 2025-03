Euro 4: quando non potranno più circolare?

Alcune amministrazioni hanno già messo nel mirino le auto diesel Euro 5 e perfino Euro 6 forse dimenticandosi che il parco circolante italiano è uno dei più vecchi d’Europa e, in base agli ultimissimi dati Unrae, oltre il 40% delle vetture in circolazione sono Euro 4 o precedenti. In particolare gli Euro 4, che riguardano i veicoli immatricolati tra il 2006 e il 2009, a fine 2024 rappresentavano ancora il 21% del circolante. Ma nonostante questo sono sottoposti a un numero sempre maggiore di limitazioni e di divieti di libera circolazione su strada. Insomma, gli Euro 4 hanno il futuro segnato: ma quando non potranno più circolare? Facciamo il punto della situazione nelle diverse città.

EURO 4: LIMITAZIONI A MILANO E IN LOMBARDIA

In Lombardia, oltre alle misure temporanee attive dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, sono in vigore anche quelle permanenti che impongono il blocco del traffico dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 19:30 anche per i veicoli diesel Euro 4 nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che sono Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

A Milano i diesel Euro 4 sono già out da Area B e da Area C durante gli orari di attivazione, mentre dal 1° ottobre 2028 toccherà anche alle auto a benzina Euro 4 (in Area C dal 1° ottobre 2027).

DIVIETI EURO 4 A TORINO E IN PIEMONTE

A Torino e in altri 75 Comuni del Piemonte le autovetture diesel Euro 4 non possono circolare durante l’applicazione delle misure strutturali che sono valide dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00.

Al momento non sono all’orizzonte limitazioni per le auto a benzina Euro 4.

BLOCCO TRAFFICO EURO 4 IN VENETO

In Veneto dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, con sospensione nel periodo natalizio, vengono attivate le misure antismog con tre livelli di allerta, verde, giallo e rosso. Le misure riguardano i Comuni veneti con più di 30.000 abitanti.

Per i diesel Euro 4 scatta il divieto già con il livello d’allerta verde (vigente di default tra ottobre e aprile), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Al momento non sono all’orizzonte limitazioni per le auto a benzina Euro 4.

EURO 4: QUANDO NON POSSONO CIRCOLARE IN EMILIA ROMAGNA

Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno l’Emilia Romagna attua le misure previste dal Piano aria integrato regionale (PAIR) per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. I blocchi della circolazione sono validi nei Comuni PAIR e di pianura, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30, e prevedono strutturalmente lo stop ai veicoli diesel Euro 4.

Al momento non sono all’orizzonte limitazioni per le auto a benzina Euro 4.

STOP EURO 4 A FIRENZE

Il divieto alla circolazione dei diesel Euro 4 a Firenze è già attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 nelle Ztl della città e in Piazza della Libertà, Viale Matteotti, Piazzale Donatello, Viale Gramsci e Piazza Beccaria. Riguarda anche in parte Viale Giovane Italia e Viale Giovanni Amendola fino a Viale degli Abruzzi.

Al momento non sono all’orizzonte limitazioni per le auto a benzina Euro 4.

DIVIETI EURO 4 A ROMA

Infine a Roma, dopo i recenti rinvii, i diesel Euro 4 non sono sottoposti ad alcuna limitazione strutturale, tuttavia nei prossimi mesi si deciderà se fare partire il divieto nella Ztl Fascia Verde dal 1° novembre 2025.

Lo stop alle autovetture alimentate diesel Euro 4 c’è solo in caso di attivazione delle misure emergenziali, fin dal livello arancio. In questo caso il divieto vige dal lunedì al sabato per le intere 24 ore.

Anche a Roma per il momento non sono in previsione limiti per gli Euro 4 a benzina.