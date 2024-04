Esami patente: quasi il 40% non supera la teoria

Il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato le statistiche sugli esami patente del 2023 che contengono tutti i dati relativi alle prove d’esame e all’attività delle autoscuole in Italia. Anche stavolta l’indagine ha confermato l’estrema difficoltà dei candidati a superare la teoria (non ci riesce quasi il 40%) mentre la pratica risulta molto più semplice. Eppure i quiz patente non appaiono così difficili, tra l’altro l’esame consente fino a 3 errori, ma evidentemente non si studia abbastanza. I dati si riferiscono alle categorie di patenti A, B, C, D, E e speciali.

ESAMI PATENTE 2023: IL 96,70% IN AUTOSCUOLA

Nel 2023 in Italia si sono svolte 2.226.059 prove d’esame per la patente, di cui 2.152.671 (96,70%) in autoscuola e 73.388 (3,30%) da privatisti. Le prove di teoria sono state 1.158.550 e quelle di pratica 1.067.509. Il numero delle prove d’esame ha superato di poco quelle del 2022, quando erano state 2.140.404, mentre per trovare cifre superiori al 2023 occorre tornare indietro al 2010. Ricordiamo tuttavia che alla fine del 2021 è stata ridotta la durata della prova di teoria (da 30 a 20 minuti), circostanza che ha consentito di poter svolgere più prove d’esame, anche per recuperare le sessioni slittate o sospese a causa del Covid.

PATENTE DI GUIDA: 1 CANDIDATO SU 4 VIENE BOCCIATO

Su 2.226.059 prove d’esame per la patente di guida, 1.638.142 (73,59%) sono terminate con la promozione del candidato e 587.917 (26,41%) con la sua bocciatura, percentuale in aumento rispetto al 24,93% del 2022. La regione più virtuosa, o meno severa a seconda dei punti di vista, è la Sicilia con l’80,56% di idonei, davanti a Puglia (79,11%) e Campania (79,09%). Viceversa in Sardegna ha superato la prova solo il 66,02% dei candidati. La percentuale di promossi nel nord Italia è del 71,40%, sotto la media nazionale, nel Meridione (isole escluse) è del 78,73%. Ognuno tragga le conclusioni che vuole.

ESAMI PATENTE: LA “MANNAIA” DELLA PROVA DI TEORIA

Per quanto riguarda i soli esami di teoria, nel 2023 sono risultati idonei appena il 61,73% dei candidati, contro il 38,27% di respinti. Anche questa percentuale risulta in aumento visto che l’anno prima i bocciati erano stati il 36,32%. Al contrario l’esame di guida viene agevolmente superato dall’86,46% dei candidati e soltanto il 13,54% risulta bocciato. Curiosità: le donne studiano di più (limitatamente alle patenti di categoria A e B hanno superato la teoria in numero maggiore rispetto agli uomini) ma i maschi guidano meglio (88,34% di promossi alla prova pratica contro l’83,12% di donne).

PATENTE DI GUIDA: I NUMERI 2023 DEGLI ESAMI PER CATEGORIA

Ecco infine il riepilogo dei risultati degli esami che si sono svolti nel 2023 (teoria + pratica) riferiti alle principali categorie di patente:

Patente AM

Teoria: 65.227 idonei (74,86%), 21.905 respinti (25,14%).

Pratica: 61.793 idonei (91,61%), 5.659 respinti (8,39%).

Teoria: 76.591 idonei (62,62%), 45.728 respinti (37,38%).

Pratica: 199.720 idonei (88,68%), 25.485 respinti (11,32%).

Teoria: 544.887 idonei (60,12%), 361.419 respinti (39,88%).

Pratica: 609.275 idonei (84,95%), 107.923 respinti (15,05%).

Teoria: 20.475 idonei (64,36%), 11.336 respinti (35,64%).

Pratica: 20.252 idonei (91,93%), 1.777 respinti (8,07%).

Teoria: 5.372 idonei (75,26%), 1.766 respinti (24,74%).

Pratica: 5.191 idonei (91,42%), 487 respinti (8,58%).

Per ulteriori statistiche scarica e leggi il documento Esiti Esami 2023 realizzato dal Centro Elaborazione Dati del MIT.