Ecotest ADAC compie 20 anni: oltre 2500 auto alla prova emissioni

Dal 2003, l’Ecotest ADAC (Automobile Club Tedesco) è diventato un benchmark nella valutazione delle prestazioni ambientali dei veicoli. Negli ultimi 20 anni oltre 2500 auto sono state sottoposte ai test di valutazione delle emissioni reali e di efficienza ambientale. Ma quali sono i dettagli e la metodologia che stanno dietro a questi test? E come assicurano risultati affidabili e veritieri? Ecco tutti i dettagli e alcune delle auto che si sono distinte nelle prove.

IL CICLO AUTOSTRADALE ECOTEST ADAC E WLTP: QUALI DIFFERENZE

A differenza della misurazione WLTP, standardizzata per l’immatricolazione dei veicoli, l’Ecotest introduce il ciclo autostradale ADAC. Questo ciclo, specificamente sviluppato, mira a simulare condizioni di guida realistiche e verificare come il sistema di post-trattamento dei gas di scarico funzioni al di fuori delle mere norme di omologazione auto. Questa fase è fondamentale per capire il comportamento di un veicolo nelle reali condizioni di guida su autostrada, spesso differenti dai test tradizionali in laboratorio.

ANALISI DELLE EMISSIONI ECOTEST ADAC

L’Ecotest non si limita a misurare solo le emissioni di CO2. Esamina in dettaglio una serie di emissioni inquinanti, tra cui l’ossido di azoto (NOx) e le particelle sottili, offrendo così una panoramica completa dell’impatto ambientale del veicolo. Questo rigore è evidente nei progressi fatti nel corso degli anni: dieci anni fa, l’ADAC rilevava emissioni di NOx di oltre 500 mg/km. Mentre oggi le migliori auto registrano meno di 10 mg/km, attestando il miglioramento tecnologico e l’efficacia dei test nell’indirizzare i Costruttori verso soluzioni meno inquinanti, oggi spinte anche dallo standard Euro 7 in arrivo.

ECOTEST ADAC: TOP 5 DELLE AUTO MIGLIORI E PEGGIORI IN EFFICIENZA

L’Opel Zafira è stata la prima vettura sottoposta all’Ecotest ADAC nel 2003. Da allora le norme sulle emissioni di sostanze inquinanti o sulle emissioni di CO2 e i metodi di prova (NEDC e WLTP) sono cambiati più volte, diventando più severi. Ecco una fotografia che racconta i modelli testati dal 2003

Top 5 auto a Benzina migliori dell’Ecotest ADAC

Toyota Prius Hybrid – 3. Gen, 4.1 l/100 km (2016) Toyota Corolla 1.8 Hybrid, 4.6 l/100 km (2019) Suzuki Celerio 1.0 ECO+, 4.8 l/100 km (2016) Toyota Prius 1.8 Hybrid – 4. Gen, 4.8 l/100 km (2019) Toyota Yaris 1.5 Hybrid, 4.8 l/100 km (2016-2018)

Flop 5 auto a Benzina peggiori dell’Ecotest ADAC

Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8 Aut., 12.4 l/100 km (2018) BMW MS xDrive Steptronic, 1 l/100 km (2019) Porsche Macan S, 7 l/100 km (2019) Ford Mustang Fastback 5.0 Ti.VCT GT, 5 l/100 km (2020) Kia stinger 3.3 V6 GT AWD Aut., 4 l/100 km (2017)

Top 5 auto a Diesel migliori dell’Ecotest ADAC

Mazda 2 SKYACTIWD 105, 4.1 l/100 km (2016) Hyundai 1201.1 CRDi, 4.3 l/100 km (2016) Peugeot BlueHDi 100, 4.3 l/100 km (2016) Mazda 3 SKYACTIV.D 105, 4.5 l/100 km (2017) Ford Fiesta 1.5 TDCi, 4.5 l/100 km (2018)

Flop 5 auto a Diesel peggiori dell’Ecotest ADAC