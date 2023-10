Domeniche ecologiche 2023 – 2024: il calendario dei blocchi

Divenute familiari agli italiani ormai da molti anni, le domeniche ecologiche sono giornate in cui vige il divieto di circolazione con le auto private per alleviare l’inquinamento atmosferico e responsabilizzare i cittadini all’uso corretto dell’auto privata. Il divieto può essere di 24 ore o, più frequentemente, limitato alle ore principali della domenica, per esempio dalle 9 alle 18. Allo stesso tempo può riguardare tutti i veicoli o prevedere eccezioni per le auto meno inquinanti, come le elettriche. Altre deroghe contemplano ovviamente le vetture di servizio, come quelle delle Forze dell’ordine o di soccorso. Scopriamo il calendario delle domeniche ecologiche 2023 – 2024 previste nelle principali città e regioni d’Italia.

Aggiornamento del 17 ottobre 2023 con il nuovo calendario delle domeniche ecologiche nell’autunno e inverno 2023 – 2024.

DOMENICHE ECOLOGICHE 2023 – 2024 BOLOGNA ED EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna le domeniche ecologiche 2023 – 2024 possono svolgersi esclusivamente nei 30 Comuni del PAIR (Piano aria integrato regionale), ossia quelli con più di 30.000 abitanti + i Comuni dell’agglomerato urbano di Bologna + Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera. In queste città le domeniche ecologiche sono previste per quattro domeniche al mese da ottobre 2023 ad aprile 2024, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con esclusione del periodo natalizio e del giorno di Pasqua. Tuttavia il calendario potrebbe variare da città a città, di conseguenza occorre informarsi leggendo le apposite ordinanze di ciascun Comune del PAIR.

In ogni caso durante le domeniche ecologiche in Emilia Romagna è vietata la circolazione ai veicoli a benzina fino a Euro 2, ai veicoli diesel fino a Euro 4, ai veicoli benzina/gpl e benzina/metano fino a Euro 1 e ai ciclomotori e motocicli precedenti alla normativa Euro 2. Nell’ipotesi di superamento dei livelli critici di inquinamento dell’aria si possono introdurre restrizioni più severe.

DOMENICHE ECOLOGICHE 2023 – 2024 PADOVA E VENETO

In attuazione del Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria nel Veneto, che comprende specifiche limitazioni del traffico dall’1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, è prevista, nello stesso periodo, una domenica ecologica al mese con ulteriori restrizioni al traffico nei Comuni più grandi, come Padova, con divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi) dalle ore 8:30 alle 18:30. Sono possibili deroghe ed eccezioni a seconda di ciascun Comune. Indicativamente le domeniche ecologiche 2022 – 2023 in Veneto vanno in scena nelle seguenti giornate:

8 ottobre 2023

5 novembre 2023

3 dicembre 2023

28 gennaio 2024

25 febbraio 2024

24 marzo 2024

21 aprile 2024.

DOMENICHE ECOLOGICHE 2023 – 2024 ROMA

Nella città di Roma, anche per la stagione invernale 2023 – 2024 e al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, sono state programmate cinque nuove domeniche ecologiche. con il seguente calendario:

19 novembre 2023

3 dicembre 2023

14 gennaio 2024

25 febbraio 2024

24 marzo 2024.

Durante le eco-domeniche, nella Ztl Fascia Verde della Capitale è vietata la circolazione al traffico privato (con alcune deroghe) dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30.

Appena ne avremo notizia aggiorneremo l’articolo con il calendario di altre domeniche ecologiche in Italia per l’inverno 2023 – 2024.