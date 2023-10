Blocco auto Emilia Romagna: stop diesel Euro 4 fino al 30/4/2024

Con l’autunno tornano le misure antismog in Emilia-Romagna: un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha ripristinato infatti il blocco auto per numerose tipologie di veicoli che saranno in vigore fino al 30 aprile 2024, prevedendo pure le misure emergenziali da adottare in caso di superamento della soglia di PMI10. Sono tuttavia previste delle deroghe per i cittadini residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione della scorsa primavera.

BLOCCO AUTO EMILIA-ROMAGNA 2023 – 2024: VEICOLI E CITTÀ COINVOLTE

Nel dettaglio, le misure antismog in vigore in Emilia Romagna dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024:

divieto di circolazione per i veicoli benzina Euro 0, 1 e 2, diesel fino a euro 4 compreso, bifuel gpl-benzina e metano-benzina fino a Euro 1 compreso e ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1.

Il divieto è valido nei centri urbani dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, in tutti i Comuni di pianura della Regione, nei 30 Comuni del PAIR (Piano aria integrato regionale), ossia quelli con più di 30.000 abitanti e l’agglomerato urbano di Bologna, a cui si uniscono volontariamente Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera. Nei Comuni del PAIR e in quelli volontari le limitazioni si estendono anche alle domeniche ecologiche.

I 30 Comuni emiliano-romagnoli del PAIR sono Argelato (Bo), Bologna, Calderara di Reno (Bo), Carpi (Mo), Casalecchio di Reno (Bo), Castel Maggiore (Bo), Castelfranco Emilia (Mo), Castenaso (Bo), Cento (Fe), Cesena (Fc), Faenza (Ra), Ferrara, Forlì, Formigine (Mo), Granarolo dell’Emilia (Bo), Imola (Bo), Lugo (Ra), Modena, Ozzano dell’Emilia (Bo), Parma, Piacenza, Pianoro (Bo), Ravenna, Reggio Emilia, Riccione (Rn), Rimini, San Lazzaro di Savena (Bo), Sasso Marconi (Bo), Sassuolo (Mo) e Zola Predosa (Bo).

Ricordiamo che dal 1° gennaio di quest’anno è attivo in Emilia Romagna il servizio Move-in che permette ai veicoli soggetti a limitazioni di circolare usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale.

BLOCCO TRAFFICO EMILIA ROMAGNA: MISURE EMERGENZIALI

Come abbiamo anticipato, l’ordinanza regionale contiene anche le misure emergenziali da adottare se si supera il limite di PM10 per tre giorni consecutivi su base provinciale. Qualora un’ipotesi del genere dovesse verificarsi, nei Comuni della provincia in cui si sono verificati i superamenti verrà subito applicato lo stop ai diesel Euro 5 e il divieto di sostare con il motore acceso. La verifica della soglia giornaliera del PM10 sarà effettuata tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

DEROGHE PER I COMUNI ALLUVIONATI

Le limitazioni alla circolazione in Emilia Romagna dei diesel Euro 4 (limitazioni strutturali) ed Euro 5 (nel caso di applicazione delle misure emergenziali) non valgono per i cittadini residenti nei Comuni alluvionati. Questa deroga è valida fino al 31 marzo 2024.

I Comuni alluvionati, individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, sono:

Provincia di Bologna

BOLOGNA (Limitatamente alla frazione di Paleotto)

BORGO TOSSIGNANO (Tutto il territorio Comunale)

BUDRIO (Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso)

CASALFIUMANESE (Tutto il territorio Comunale)

CASTEL DEL RIO (Tutto il territorio Comunale)

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (Limitatamente alla località di Capoluogo ovest)

CASTELMAGGIORE (Limitatamente alle frazioni di Castello)

CASTEL SAN PIETRO TERME (Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro)

CASTENASO (Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile)

DOZZA (Limitatamente al capoluogo)

FONTANELICE (Tutto il territorio Comunale)

IMOLA (Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese)

LOIANO (Tutto il territorio Comunale)

MEDICINA (Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova)

MOLINELLA (Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine)

MONGHIDORO (Tutto il territorio Comunale)

MONTE SAN PIETRO (Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola)

MONTERENZIO (Tutto il territorio Comunale)

MONZUNO (Tutto il territorio Comunale)

MORDANO (Tutto il territorio Comunale)

OZZANO DELL’EMILIA (Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale)

PIANORO (Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano)

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle)

SAN LAZZARO DI SAVENA (Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna)

SASSO MARCONI (Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano)

VALSAMOGGIA (Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle).

Provincia di Ferrara

ARGENTA (Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola)

Provincia di Forlì-Cesena

BAGNO DI ROMAGNA (Tutto il territorio Comunale)

BERTINORO (Tutto il territorio Comunale)

BORGHI (Tutto il territorio Comunale)

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (Tutto il territorio Comunale)

CESENA (Tutto il territorio Comunale)

CESENATICO (Tutto il territorio Comunale)

CIVITELLA DI ROMAGNA (Tutto il territorio Comunale)

DOVADOLA (Tutto il territorio Comunale)

FORLÌ (Tutto il territorio Comunale)

FORLIMPOPOLI (Tutto il territorio Comunale)

GALEATA (Tutto il territorio Comunale)

GAMBETTOLA (Tutto il territorio Comunale)

GATTEO (Tutto il territorio Comunale)

LONGIANO (Tutto il territorio Comunale)

MELDOLA (Tutto il territorio Comunale)

MERCATO SARACENO (Tutto il territorio Comunale)

MODIGLIANA (Tutto il territorio Comunale)

MONTIANO (Tutto il territorio Comunale)

PORTICO E SAN BENEDETTO (Tutto il territorio Comunale)

PREDAPPIO (Tutto il territorio Comunale)

PREMILCUORE (Tutto il territorio Comunale)

ROCCA SAN CASCIANO (Tutto il territorio Comunale)

RONCOFREDDO (Tutto il territorio Comunale)

SAN MAURO PASCOLI (Tutto il territorio Comunale)

SANTA SOFIA (Tutto il territorio Comunale)

SARSINA (Tutto il territorio Comunale)

SAVIGNANO SUL RUBICONE (Tutto il territorio Comunale)

SOGLIANO AL RUBICONE (Tutto il territorio Comunale)

TREDOZIO (Tutto il territorio Comunale)

VERGHERETO (Tutto il territorio Comunale).

Provincia di Ravenna

ALFONSINE (Tutto il territorio Comunale)

BAGNACAVALLO (Tutto il territorio Comunale)

BAGNARA DI ROMAGNA (Tutto il territorio Comunale)

BRISIGHELLA (Tutto il territorio Comunale)

CASOLA VALSENIO (Tutto il territorio Comunale)

CASTEL BOLOGNESE (Tutto il territorio Comunale)

CERVIA (Tutto il territorio Comunale)

CONSELICE (Tutto il territorio Comunale)

COTIGNOLA (Tutto il territorio Comunale)

FAENZA (Tutto il territorio Comunale)

FUSIGNANO (Tutto il territorio Comunale)

LUGO (Tutto il territorio Comunale)

MASSA LOMBARDA (Tutto il territorio Comunale)

RAVENNA (Tutto il territorio Comunale)

RIOLO TERME (Tutto il territorio Comunale)

RUSSI (Tutto il territorio Comunale)

SANT’AGATA SUL SANTERNO (Tutto il territorio Comunale)

SOLAROLO (Tutto il territorio Comunale).

Provincia di Rimini

CASTELDELCI (Tutto il territorio Comunale)

MONTESCUDO (Tutto il territorio Comunale)

NOVAFELTRIA (Tutto il territorio Comunale)

SAN LEO (Tutto il territorio Comunale)

SANT’AGATA FELTRIA (Tutto il territorio Comunale).