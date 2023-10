Blocco auto Veneto 2023 e 2024: le misure antismog

Il 2 ottobre 2023 ha preso il via il blocco auto in Veneto che in coincidenza con la stagione autunnale e invernale prevede il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti in base al livello di emissione di Pm10. Il piano antismog contempla tre gradi di allerta (verde, giallo e rosso) riferiti ai risultati delle stazioni di monitoraggio ARPA sparse sul territorio regionale. Sono attesi ben tre bollettini ogni settimana.

Aggiornamento del 6 ottobre 2023 con informazioni sulle misure antismog in Veneto in vigore nella stagione 2023 – 2024.

LE DATE DEL BLOCCO AUTO VENETO 2023 E 2024

Il blocco auto in Veneto sarà in vigore durante i seguenti periodi:

2023 : dal 1° ottobre al 16 dicembre;

: dal 1° ottobre al 16 dicembre; 2024: dall’8 gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 15 dicembre.

È prevista la sospensione delle limitazioni nel periodo natalizio, con qualsiasi livello di allerta, dal 16 dicembre al 26 dicembre 2023. E, fino al livello verde, anche dal 27 dicembre al 7 gennaio 2024.

BLOCCO AUTO VENETO 2023 E 2024: LIVELLI DI ALLERTA

Come anticipato, ci sono tre livelli di allerta, verde, giallo e rosso, segnalati da altrettanti bollettini settimanali di ARPA Veneto. Il livello verde è il livello ‘di default’. Le misure riguardano i Comuni veneti con più di 30.000 abitanti, con estensione ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti limitatamente ai veicoli privati diesel fino a euro 2 e benzina fino a euro 1.

Livello di allerta verde (nessuna allerta)

divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0; autoveicoli a uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1; autoveicoli a uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;, veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Livello di allerta giallo (primo grado di allerta)

divieto di circolazione in tutti i giorni di allerta, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1; autoveicoli a uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; autoveicoli a uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Livello di allerta rosso (allerta massima)

c’è l divieto di circolazione in tutti i giorni di allerta, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1; autoveicoli a uso proprio alimentati a benzina Euro 0, 1e 2; autoveicoli a uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2; veicoli commerciali classificati N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4 e 5.

Sono previste eccezioni per i veicoli commerciali alimentati a diesel euro 3 e 4 che possono circolare unicamente per attività di carico/scarico merci solo dalle 8:30 alle 9:30.

Sono inoltre istituite 7 domeniche ecologiche, una per mese da ottobre 2023 ad aprile 2024, con blocco totale del traffico nei Comuni di oltre 30.000 abitanti. Le domeniche in questione sono: 8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre, 28 gennaio 2024, 25 febbraio, 24 marzo e 21 aprile.

BLOCCO AUTO VENETO 2023 E 2024: ESENZIONI

Alcune categorie hanno la possibilità di circolare anche nei periodi di blocco del traffico in Veneto compilando un’autocertificazione (scarica il modulo) da mostrare in caso di controllo su strada. Ecco le categorie che hanno diritto all’esenzione, oppure le attività o gli eventi che consentono di ottenerla:

Visite mediche o analisi;

Operatori sanitari, assistenza sanitaria, farmacisti;

Veicoli di pubblico servizio o utilità;

Operatori dei mercati;

Trasporto merci deperibili, artigiani e servizi di manutenzione;

Cerimonie funebri o nuziali;

Veicoli delle società sportive;

Ministri di culto.

Dall’anno scorso è stata inoltre introdotta una nuova eccezione per consentire ai lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione, di effettuare il solo percorso casa-lavoro. A condizione però che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico; e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti devono essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro.

Infine nelle prossime settimane la Regione Veneto renderà operativo il servizio Move-In. Il servizio consentirà di circolare anche nelle aree interdette alla circolazione fino a una soglia massima di km.